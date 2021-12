Apsys z nowym członkiem zarządu

Do zarządu Apsys Polska dołączył Cyril Plumecoq, który jednocześnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Operacyjnego.

Nowy członek zarządu Apsys Polska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obszaru nieruchomości komercyjnych.

Z grupą Apsys związany jest od 2011 roku. W Polsce zaangażowany był w realizację Posnanii, a we Francji w budowę Muse w Metz oraz Steel w Saint Etienne.

Cyril Plumecoq to doświadczony menadżer, absolwent Francuskiej Szkoły Inżynierii Budowlanej (ESTP). W latach 1999-2005 rozwijał swoje kompetencje w BEG ING Polska, następnie włączył się w działalność Simon Ivanhoe Group we Francji. W dotychczasowej ponad 22-letniej karierze zawodowej współpracował przy budowie 11 centrów handlowych, z czego 8 w Polsce.

- Apsys Polska konsekwentnie poszerza zakres i skalę działalności na polskim rynku. Jednym z ważniejszych elementów strategii rozwoju firmy na najbliższe lata jest realizacja różnego typu inwestycji deweloperskich. Jestem bardzo zadowolony, że Cyril Plumecoq dołącza do zarządu Apsys Polska. Jego nominacja ma na celu strategiczne wzmocnienie wagi zespołów developmentowych w naszej firmie. Jest to również wyraz uznania dla zaangażowania i osiągnięć Cyrila w ciągu ostatnich 10 lat w polskich i francuskich zespołach organizacji – mówi Charles Benoit, CEO Apsys Polska.

Cyril Plumecoq pełni funkcję Dyrektora Działu Operacyjnego, który ściśle współpracuje z Działem Development, odpowiedzialnym za pozyskiwanie terenów pod inwestycje i prowadzenie procesów formalno – administracyjnych aż do wydania decyzji budowlanych. W kolejnych fazach inwestycji kierowanie procesem budowy przechodzi do Działu Operacyjnego.

- Cieszę się, że moje dotychczasowe doświadczenie zostało docenione i dołączam do zarządu Apsys Polska. Przez wiele lat w Apsys pracowałem przy innowacyjnych inwestycjach zarówno w Polsce, jak i we Francji. Możliwość współtworzenia polityki organizacji oraz wpływ na kierunek jej rozwoju to dla mnie jednocześnie ogromne wyróżnienie, ale również poważne zobowiązanie – dodaje Cyril Plumecoq, Dyrektor Operacyjny i członek zarządu Apsys Polska.

W zarządzie Apsys Polska zasiada obecnie 6 członków: Benoit Charles - Prezes Apsys Polska, Justyna Kur – Wiceprezes i Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami, Marek Błędowski – Wiceprezes i Dyrektor Handlowy, Piotr Madzurek – Wiceprezes i Dyrektor Finansowy, Maciej Wróblewski – Wiceprezes i Dyrektor ds. Rozwoju oraz Cyril Plumecoq – Członek Zarządu i Dyrektor Działu Operacyjnego.