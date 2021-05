Arkadiusz Dobosz nowym dyrektorem marketingu Intermarché

Arkadiusz Dobosz ma 23 lata doświadczenia w marketingu. Pracował w Carlsberg Group, gdzie odpowiadał za takie marki jak Okocim czy Kasztelan. Następnie jako Marketing Manager w V&S Luksusowa rozwijał kolejne brandy alkoholowe, m.in.: Absolut, Luksusową, Pana Tadeusza czy Gin Lubuski. Najdłużej, bo przez blisko 12 lat współpracował z firmą Pernod Ricard. Pełnił tam kolejno funkcje: Marketing Managera w kategorii wódek i whisky oraz Brand & Digital Directora, premiumizując marki alkoholi w Polsce wspierał takie brandy jak: Ballantine's (doprowadzając do tego, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych whisky w kraju), Jameson, Absolut czy Havana Club. Przez ostatnie półtora roku był trenerem w firmie szkoleniowej FranklinCovey.

– Cieszę się, że dołączyłem do zespołu sieci Intermarché. Mam ugruntowane doświadczenie w zarządzaniu i rozwijaniu globalnych marek. Chętnie je wykorzystam podczas pracy dla tego szyldu – mówi Arkadiusz Dobosz, dyrektor marketingu Intermarché w Polsce i dodaje – Intermarché to bez wątpienia jeden z liderów handlu spożywczego w Polsce. Obecną strategię marketingową sieci oceniam jako skuteczną i rozwojową. Rynek handlu detalicznego charakteryzuje się dużą konkurencją. Dla mnie jednak najważniejsi są ludzie – zarówno konsumenci do których chcemy dotrzeć, jak i moi współpracownicy. A Intermarché ma tej pierwszej grupie bardzo dużo do zaoferowania, dlatego jestem przekonany, że wspólnie możemy zbudować jeszcze silniejszy biznes i wzmocnić pozycję sieci.

Na początku roku Intermarche wprowadziło nowy format.

Arkadiusz Dobosz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Ukończył także kurs z przywództwa na INSEAD – jednej z największych prywatnych szkół zarządzania i biznesu na świecie. Ma na koncie kilkanaście publikacji marketingowych. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, wyznający zasadę „w zdrowym ciele – zdrowy duch” i trenujący sporty walki: karate, kick-boxing czy boks.