Hotel Number One na Wyspie Spichrzów ma stać się najlepszym hotelem rodzinno-sportowym w Gdańsku. Taki cel stawia sobie nowy dyrektor generalny obiektu należącego do sieci Grano Hotels.

W hotelu Number One by Grano w Gdańsku powołano nowego dyrektora generalnego.

Został nim Arkadiusz Labudda.

Celem nowego dyrektora generalnego jest stworzenie najlepszego hotelu rodzinno-sportowego w mieście.

W Hotelu Number One nie zabraknie nowych udogodnień dla dzieci oraz zwierząt.

W hotelu Number One by Grano w Gdańsku powołano nowego dyrektora generalnego. Został nim Arkadiusz Labudda – menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży hotelarskiej. W tym czasie, na stanowisku dyrektora, Arkadiusz Labudda odpowiadał za otwarcie sześciu obiektów hotelowych, zlokalizowanych przede wszystkim w różnych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce. Jednym z nich był pięciogwiazdkowy hotel w górach, gdzie stworzył wyjątkowe udogodnienia dla rodzin z dziećmi i miłośników sportów górskich.

Obecne przedsięwzięcie Arkadiusza Labuddy to Hotel Number One. Celem nowego dyrektora generalnego jest stworzenie najlepszego hotelu rodzinno-sportowego w mieście w którym chce, zapewnić dzieciom wyjątkowe traktowanie w hotelu.

Dzieci to szczególni goście, w moim pojęciu to prawdziwe VIPy, które zasługują na szczególne traktowanie. Dlatego w naszym hotelu zapewnimy dla nich specjalne udogodnienia, w tym pokoje rodzinne, sale zabaw oraz wyżywienie dostosowane do potrzeb najmłodszych gości – mówi Arkadiusz Labudda, nowy dyrektor generalny Hotelu Number One by Grano w Gdańsku.

Jego pasje sportowe, w tym kolarstwo górskie i nurkowanie, również znajdą odzwierciedlenie w zarządzanym przez nowego dyrektora hotelu. Arkadiusz Labudda chce zachęcać gości do aktywnego wypoczynku i stworzyć udogodnienia dla osób uprawiających kolarstwo MTB, kajakarstwo czy nurkowanie, ale także fotografię przyrodniczą oraz inne aktywności związane z naturą. Number One by Grano będzie też hotelem przyjaznym zwierzętom.

Wiele rodzin posiada czworonożnych przyjaciół, z którymi trudno rozstawać się na czas urlopu. Chcę podkreślić, że w naszym hotelu czworonogi będą zawsze mile widziane. Im również zapewnimy komfortowe warunki pobytu. Służyć temu będą specjalne udogodnienia dla zwierząt – zapewnia Arkadiusz Labudda.

Arkadiusz Labudda, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, to nie tylko wybitny menedżer, ale przede wszystkim człowiek, którego pasja do hotelarstwa, aktywnego stylu życia i troska o dobre samopoczucie swoich gości przyciąga i inspiruje innych. Jego podejście do biznesu, które skupia się na wyjątkowej obsłudze klienta oraz oferowaniu udogodnień i rozrywek dla każdego, z pewnością przyciągnie wielu nowych gości do Hotelu Number One.

Mamy nadzieję, że przykład Arkadiusza Labuddy zainspiruje innych do działania i podejmowania nowych wyzwań. Jego sukces pokazuje, że z pasją, wytrwałością i kreatywnością można osiągnąć wszystko, o czym marzy się w branży hotelarskiej – mówi Dariusz Radtke, Prezes Zarządu Grano Group, do której należą obiekty sieci Grano Hotels.

