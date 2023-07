Artur Lis od 1 czerwca 2023 r. objął stanowisko Country Managera w firmie Park Lane Developments.

Artur Lis będzie realizował się w Park Lane Developments.

Park Lane Developments jest to część holdingu AG Capital.

Artur Lis to doświadczony profesjonalista działający w branży nieruchomości komercyjnych na przestrzeni ostatnich 17 lat.

Przed dolaczeniem do zespolu Park Lane Developments rozwijal dzialy Asset & Property i Facility Managment w White Star Real Estate jako Associated Partner oraz Head of Asset & Property Management , pełniąc kluczową rolę w organizacji. W ramach White Star nadzorował prace dynamicznego zespołu składającego się z kilkudziesięciu menedżerów nieruchomości oraz osób technicznych w ramach utworzonej w 2021 linii biznesowej Facility Management.

Przed objęciem stanowiska w White Star, Artur spędził ponad pięć lat w Tristan Capital Partners, wiodącej firmie z sektora private equity znanej z inwestycji w nieruchomości komercyjne. W trakcie pracy w Tristan Artur skupił się na aktywnym zarządzaniu aktywami, nadzorując inwestycje Tristana w regionie CEE. Artur odpowiadał za zarządzanie znaczącymi projektami w Polsce, Czechach oraz Finlandii o łącznej wartości przekraczającej 550 milionów EUR.

Karierę w branży nieruchomości rozpoczął w Colliers International REMS oraz Plus Bank. W ramach tych stanowisk współpracował z inwestorami instytucjonalnymi takimi jak UBS Real Estate, Pramerica, Standard Life i Deutsche Immobilien Holding.

Park Lane Developments to doswiadczony inwestor i operating partner skupiony na inwestycjach w nieruchomosci komercyjne. W Park Lane Developments jako Country Manager bede odpowiadał za sprawne wprowadzenie organizacji na rynek Polski, utworzenie zespołu specjalistów oraz pozyskanie projektów zarówno istniejących z potencjalem „value add" jak i deweloperskich.

