Avison Young w Polsce od 1 października br. otworzyła nowy dział – Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych - pozyskując zespół ekspertów rynkowych.

Od początku istnienia Avison Young w Polsce, firma świadczyła usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz technicznego i zarządzania projektami.

W sierpniu 2021 roku rozszerzyła wachlarz usług o Dział Wycen i Doradztwa.

Utrzymując dynamiczne tempo rozwoju, od 1 października bieżącego roku firma otworzyła nowy dział – Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych - pozyskując zespół ekspertów rynkowych.

Ich doświadczenie pozwoli Avison Young wejść płynnie w segment rynku, gdzie do tej pory firma była nieobecna.

Do zespołu dołączają Marta Sypiańska, Robert Pastuszka, Maksymilian Sobczak oraz Przemysław Urbański.

Robert Pastuszka (obejmuje stanowisko Director) od ponad 20 lat związany jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Obecnie specjalizuje się w reprezentacji najemcy w zakresie najmu oraz zakupu nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem instytucji publicznych. Do grona swoich klientów może zaliczyć takie firmy i instytucje jak: Zarząd Transportu Miejskiego, Comp S.A., Hochtief Polska S.A, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Markant Polska, Mitsubishi Motors (MMC Car Poland), Grupa Maspex, e-Service. W trakcie rozwoju kariery zawodowej zdobył również doświadczenie jako reprezentant strony wynajmującej, pracując między innymi na rzecz takich firm jak Immofinanz czy Liebrecht & Wood, co wzbogaciło jego wiedzę na temat interesów obu stron transakcji. Przed dołączeniem do Avison Young pracował prawie 9 lat w Nuvalu Polska.

Maksymilian Sobczak (obejmuje stanowisko Associate Director) związany jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych od 2013 roku. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej pracował w firmach doradczych, specjalizując się w reprezentacji najemcy. Prowadził procesy relokacji i renegocjacji w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie czy w Łodzi. Miał również okazję wspierać wynajmujących w procesach komercjalizacji budynków, pracując dla Ghelamco, Liebrecht & Wood, BPH TFI. Reprezentował m.in. takich klientów jak Abris Capital Partners, Fujitsu, MDDP Outsourcing, Moet Hennessy Polska oraz najemców z sektora publicznego – Bank Gospodarstwa Krajowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Sąd Najwyższy, Urząd Zamówień Publicznych. Maksymilian dołącza do Avison Young z Nuvalu Polska.

Przemysław Urbański (obejmuje stanowisko Associate Director) od 7 lat związany jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Przemysław od początku swojej kariery w branży pracował w dziale reprezentacji najemcy, prowadząc procesy relokacji i renegocjacji na terenie całej Polski, dotychczas miał przyjemność pracować dla m. in: Flying Wild Hog, Fujitsu, Abris Capital Partners, Urząd Dozoru Technicznego, Moet Hennessy Polska, Sąd Okręgowy w Warszawie, Devire. Przed dołączeniem do zespołu Avison Young Przemysław pracował w Nuvalu Polska.

Marta Sypiańska (obejmuje stanowisko Junior Consultant) jest na początku swojej kariery na rynku nieruchomości komercyjnych. W Dziale Wynajmu Powierzchni Burowych w Avison Young będzie pełniła funkcje juniorskie, wspierając pracę całego działu w monitorowaniu rynku, prowadzeniu baz danych i przygotowywaniu ofert dla klientów oraz wsparciu przy obsłudze transakcji.

Jestem bardzo dumny, że proces rozwoju Avison Young w Polsce przebiega zgodnie z planem i w rok po otwarciu Działu Wycen rozszerzamy nasze usługi o nowy zakres. Zespół, który dołącza do Avison Young i daje podwaliny Działowi Wynajmu Powierzchni Biurowych, to eksperci ze znakomitym wyczuciem rynku i doświadczeniem. Dzięki temu będziemy mogli świadczyć naszym klientom jeszcze bardziej kompleksowe usług – komentuje Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director w Avison Young w Polsce.

Otwarcie nowej linii biznesowej w Polsce jest istotnym krokiem również pod kątem ambitnych planów rozwojowych Avison Young w regionie EMEA. Wiedza nowych członków zespołu na temat rynku lokalnego oraz ugruntowane relacje z wiodącymi klientami z sektora prywatnego i publicznego będą dodatkowo wspierane aktywną współpracą z zespołami Avison Young działającymi w innych krajach. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej klasy usług doradczych na rynku nieruchomości - zarówno w Polsce jak i na świecie - dodaje Jason Sibthorpe, Principal i President EMEA w Avison Young.

