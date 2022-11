Monika Bereza dołącza do Działu Doradztwa Technicznego Avison Young i obejmuje stanowisko Project Manager.

Dział Doradztwa Technicznego Avison Young to doświadczeni eksperci rynkowi, wszyscy z uprawnieniami budowlanymi w każdej z branż.

Monika Bereza jest inżynierem z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

Avison Young zwiększa skład osobowy, aby świadczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości i utrzymać bieżące tempo pracy.

Monika Bereza jest inżynierem z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz managerem z tytułem MBA. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu różnorodnymi projektami, z budżetami od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Przed dołączeniem do Avison Young pracowała m.in. w firmach Waryński S.A., Atlas Estates czy Yareal. Największe doświadczenie Monika zdobyła w pracy na budynkach biurowych, mieszkaniowych i hotelowych. Niektóre obiekty, przy których Monika pracowała: EQlibrium II w Warszawie, Atlas Tower w Warszawie, Hotel Hilton w Warszawie, kasyno Hotelu Grand w Łodzi, Sadowa Business Park w Gdańsku, budynki mieszkalne wielorodzinne w Warszawie przy ulicach Konstancińska 11A i Londyńska 5.

Dział Doradztwa Technicznego Avison Young to doświadczeni eksperci rynkowi, wszyscy z uprawnieniami budowlanymi w każdej z branż. W ostatnim czasie zespół realizował na terenie całej Polski usługi m.in. technical due diligence, project monitoring, bank monitoring a także zapewniał inwestorom kompleksową obsługę kilku warszawskich projektów typu PRS.

Monika dołącza w bardzo aktywnym dla naszego działu okresie. Mamy dużo otwartych projektów a kolejne na horyzoncie. Zwiększamy skład osobowy, aby świadczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości i utrzymać bieżące tempo pracy. Cieszę się, że dołącza do nas Monika, osoba samodzielna i z wszechstronnym doświadczeniem - komentuje Tomasz Daniecki, Director, Head of Technical Advisory, Business Development.

