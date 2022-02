Avison Young rozbudowuje dział Research

Avison Young rozwija dział Research and Data Management – Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska i Justyna Więcławska dołączają do zespołu.

Stery działu Research and Data Management obejmuje Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska na stanowisku Research and Data Manager. Paulina ma przeszło 12 lat doświadczenia badawczego na rynku nieruchomości komercyjnych różnych segmentów. Paulina jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do Avison Young pracowała w GfK Polonia oraz ostatnio – w JLL. W Avison Young Paulina będzie odpowiedzialna za prowadzenie projektów badawczych i analiz rynku w Polsce. Będzie również współpracowała z zespołami Avison Young w innych krajach, uczestnicząc w projektach badawczych na skalę europejską oraz globalną.

Justyna Więcławska

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Justyna Więcławska dołącza do działu Research and Data Management na stanowisku Junior Database Analyst. Justyna jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie w teledetekcji, GIS oraz badaniach rynku. W Avison Young Justyna będzie wspierała Paulinę w realizacji różnego rodzaju projektów badawczych, pozyskując do nich dane. Będzie również zaangażowana w proces wdrażania w Avison Young w Polsce AVANT - nowej platformy, stworzonej przez Avison Young. AVANT jest innowacyjnym narzędziem, które służy do agregowania i analizowania kompleksowych danych dotyczących nieruchomości.

- W naszej branży, dostęp do informacji i aktualna wiedza rynkowa są bardzo istotne w codziennej pracy. Dlatego też rozbudowujemy dział Research - komentuje Michał Ćwikliński, Principal, Managing Director w Avison Young w Polsce – Dział Research and Data Management będzie współpracował ściśle z innymi zespołami w firmie: z działem Investment Advisory oraz Valuation Advisory. Jestem przekonany, że zarówno Paulina jak i Justyna świetnie się odnajdą w Avison Young.