Avison Young rozwija dział wycen

Marta Marat i Barbara Ożóg dołączają do zespołu Avison Young.

Avison Young uruchomił nową linię biznesową, Valuation and Advisory, zaledwie w sierpniu 2021.

Od tego czasu, zespół zbudował swoją pozycję na rynku, wyceniając nieruchomości dla licznych podmiotów rynku nieruchomości komercyjnych, a to zaowocowało potrzebą dalszego rozwoju składu osobowego.

Marta Marat obejmuje stanowisko Rzeczoznawcy Majątkowego (Valuer). Marta uzyskała uprawnienia zawodowe w 2018 roku. Poprzednio pracowała w CAS Sp. z o.o. Marta od początku rozwoju kariery zawodowej związana była z rynkiem nieruchomości. Miała okazję poznać go z różnych perspektyw – zarządzania nieruchomościami czy też z obszaru procesu inwestycyjnego – co wzbogaciło jej doświadczenie jako rzeczoznawcy. W Avison Young Marta będzie przygotowywała raporty z wyceny, operaty szacunkowe i sporządzała analizy rynkowe Będzie aktywnie uczestniczyła w doradztwie klientom Avison Young.

Barbara Ożóg objęła stanowisko Asystenta Rzeczoznawcy (Assistant Valuer). mat.pras.

Drugą nową osobą w zespole jest Barbara Ożóg. Objęła ona stanowisko Asystenta Rzeczoznawcy (Assistant Valuer). Barbara posiada dwuletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. W latach 2020-2021 odbyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Jej celem jest zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego w najbliższym czasie. W Avison Young Barbara jest odpowiedzialna za wsparcie działu Wycen i Doradztwa. Zajmuje się sporządzaniem ofert i umów zlecenia na wycenę, zbieraniem i analizą danych rynkowych na potrzeby poszczególnych projektów, zapewnia pomoc w bieżącej pracy rzeczoznawców oraz wspiera ich podczas inspekcji wycenianych nieruchomości.

- Jestem bardzo zadowolona z tempa rozwoju firmy oraz zespołu - komentuje Monika Bronicka, Director, Head of Valuation and Advisory w Avison Young – Od kiedy dołączyłam do Avison Young w sierpniu ubiegłego roku, przygotowaliśmy dla naszych klientów wiele wycen nieruchomości i projektów doradczych z różnych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych, głównie biurowego, handlowego i magazynowego. Obserwując ilość pojawiających się nowych projektów, podjęliśmy strategiczną decyzję o rozwoju zespołu. Nie chcemy zawieść naszych klientów i pragniemy zapewniać najwyższą jakość świadczonych usług. Barbara jest z nami już od grudnia, postrzegam ją jako osobę ambitną, zaangażowaną i pracowitą. Marta z kolei dołączyła w lutym i jestem przekonana, że świetnie zgra się z naszym zespołem i będzie wspierała dział swoim wcześniej zdobytym doświadczeniem.