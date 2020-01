Awans w Hotelu Robert's Port. Małgorzata Jędrzejczyk nową dyrektor

W maju 2018 roku przeszła do Hotelu Robert's Port na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży. Po 5 miesiącach awansowała na managera sprzedaży, a rok później – dyrektora hotelu. Hotel Robert's Port to 4-gwiazdkowy, niezależny obiekt w Starych Sadach, 5 km od Mikołajek. Dysponuje 159 pokojami i 3 salami konferencyjnymi na 90, 110 i 200 osób. Od 2020 roku możliwości eventowe hotelu zwiększą się do 350 osób, dzięki otwarciu nowego centrum konferencyjnego. Przed nową dyrektor stoi także wyzwanie wprowadzenia kolejnych rozwiązań proekologicznych.

