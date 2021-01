Awanse i transformacje w JLL

Firma dostosowuje się globalnie do zmian na rynku nieruchomości i aby jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości, stawia na bardziej holistyczny model współpracy z klientami, obejmujący różnorodne aspekty otoczenia biznesowego.

Dlatego też JLL powołuje przy Zarządzie strategiczny panel doradczy (Strategic Advisory Panel), którego celem jest szersza analiza i obiektywne spojrzenie na kierunki rozwoju gospodarczego i rynku nieruchomości w Polsce. Model ten, działający w formule think tanku, ma na celu zintegrowanie kompleksowej wiedzy JLL z wielu obszarów real estate oraz zakłada udział zewnętrznych ekspertów z tak zróżnicowanych środowisk jak technologie, zaawansowana analiza danych czy przywództwo.

- Dążymy do jeszcze silniejszych partnerskich relacji z naszymi klientami w oparciu o unikalną wiedzę i doświadczenie rynkowe. Wzmacniając kompetencje doradcze i budując szersze, niezależne spojrzenie na kierunki rozwoju gospodarczego i rynku nieruchomości tworzymy panel doradczy - Strategic Advisory Panel – na którego czele stanie Kazimierz Kirejczyk - komentuje Mateusz Bonca, dyrektor zarządzający JLL w Polsce

Zmiany w modelu działania wiążą się także ze zmianami organizacyjnymi będącymi częścią planu sukcesji w polskim oddziale JLL.

Awanse i zmiany w zespole rynków kapitałowych



JLL powołuje do Zarządu Tomasza Pucha, który jednocześnie obejmie funkcję dyrektora Działu Rynków Kapitałowych w Polsce. Tomasz ma 21 lat doświadczenia w sektorze nieruchomości komercyjnych. Do tej pory zarządzał zespołem ekspertów specjalizujących się w transakcjach sprzedaży/kupna projektów biurowych i magazynowych na terenie całego kraju. Wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych jego udziałem wynosi ok. 11 mld euro.

Równolegle, Agnieszka Kołat awansuje na stanowisko Executive Director, Retail Investment i będzie odpowiadała za dalszy rozwój inwestycyjnego biznesu handlowego. JLL fundamentalnie wierzy w długookresową wartość tego segmentu oraz potrzebę wsparcia klientów.

Awanse i zmiany w zespole biurowym



Do Zarządu JLL dołącza również Tomasz Czuba, obejmując jednocześnie stanowisko Dyrektora Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy. Tomasz Czuba ma 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Polsce. Do tej pory zarządzał zespołem ekspertów ds. wynajmu powierzchni biurowych (w imieniu deweloperów oraz funduszy inwestycyjnych), pracujących obecnie nad komercjalizacją budynków o łącznej powierzchni ponad 500 tys. mkw.

Jednocześnie pracami zespołu ds. reprezentacji właścicieli obiektów biurowych pokieruje Piotr Kamiński, który ma wieloletnie doświadczenie pracy w nieruchomościach komercyjnych i w JLL zajmuje się obsługą strategicznych klientów działu. Równolegle, Michał Lis awansuje na stanowisko Senior Director w zespole reprezentacji wynajmującego i będzie odpowiadał za rozwój tego biznesu na rynkach regionalnych.