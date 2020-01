Awanse w Cushman & Wakefield

Do obowiązków Katarzyny Bartos-Pońskiej, pracującej na stanowisku associate w dziale wycen i doradztwa, należy przygotowywanie wycen nieruchomości z różnych sektorów rynku. Katarzyna posiada ponad 10-letnią praktykę zawodową w zakresie nieruchomości komercyjnych – ma doświadczenie we współpracy z polskimi, jak i zagranicznymi firmami. Do Cushman & Wakefield dołączyła w 2011 roku, obejmując stanowisko rzeczoznawcy, następnie awansując na starszego rzeczoznawcę. Swoje wcześniejsze doświadczenie zdobywała w dziale doradztwa rynku nieruchomości Ernst & Young, gdzie przygotowywała wyceny i analizy rynku, studia wykonalności, a także projekty doradcze w zakresie optymalizacji portfeli nieruchomości. Katarzyna ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Jest także absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał Jaraczewski objął stanowisko associate w dziale project & development services, gdzie pracując na rzecz kluczowych klientów Cushman & Wakefield zajmuje się kierowaniem projektami, zarządza częścią zespołu i dba o rozwój biznesu. Z Cushman & Wakefield jest związany od 2012 roku. Dotychczas był odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie projektem przy prowadzeniu prac wykonawczych i wykończeniowych w wielu biurach w całej Polsce i regionie EMEA, m.in. w Jerewaniu, Budapeszcie czy Rabacie. Pracował dla takich klientów jak: KMD, Siemens, Kingfisher, Oracle, Workday, Sony czy Citibank. Ma doświadczenie w pracy z architektami i w działach zarządzania nieruchomościami. Michał jest absolwentem Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Emily Carr University of Art and Design w Vancouver.

Jako associate w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych Daniel Kempa zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie strategii leasingu, renegocjacji i relokacji. Jest odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych oraz dbanie o dobre relacje z deweloperami, właścicielami nieruchomości oraz inwestorami. Do Cushman & Wakefield dołączył w grudniu 2019 roku. Daniel sprawuje nadzór nad projektami położonymi w Polsce południowej tj. w Krakowie, w Rzeszowie i na Górnym Śląsku. Daniel Kempa z rynkiem nieruchomości związany jest od ponad 10 lat. Doświadczenie zdobywał współpracując z takimi firmami jak: Home Broker, Czerwona Torebka, Pinnacle Poland, JLL i Savills. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, a także zarządcy nieruchomości. Wśród jego klientów są między innymi: Alfa Elektro, Droma, Galicja Tomaszek, Grem, Maco, Mid Ocean Brands, Nowa S.A., NVH Poland czy Van Pur. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

