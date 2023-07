Paweł Partyka awansował na stanowisko Head of Capital Markets Poland w agencji Cushman & Wakefield.

Paweł Partyka Pokieruje on 13-osobowym zespołem, w którym funkcję Deputy Head powierzono Marcinowi Kocerbie.

Zmiany w strukturze zespołu w Polsce pozwolą Jeffowi Alsonowi mocniej skupić się na jego dotychczasowej roli lidera rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej i wspieraniu klientów w regionie EMEA.

Zmiany w ramach polskiego działu rynków kapitałowych są częścią długoterminowego planu sukcesji i odzwierciedlają dotychczasowy podział obowiązków liderskich w zespole. Paweł i Marcin to jedni z wiodących w Polsce ekspertów w obszarze transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości. Razem tworzymy mocne trio zarządzające tą częścią biznesu Cushman & Wakefield, zwiększając jednocześnie naszą obecność na polskim rynku kapitałowym – komentuje Jeff Alson, Head of Capital Markets CEE, Cushman & Wakefield.

Zespół rynków kapitałowych Cushman & Wakefield wspiera inwestorów nieruchomościowych, które są związane m.in. z pozyskiwaniem partnerów kapitałowych i finansowania oraz sprzedażą i zakupem aktywów reprezentujących wszystkie sektory: magazynowy, biurowy, handlowy i mieszkaniowym. Tylko w 2022 roku eksperci firmy w Polsce doradzali w umowach kupna/sprzedaży obiektów o wartości ponad 1,9 mld EUR, w tym największej transakcji biurowej na rynku CEE, czyli sprzedaży budynków B i C wchodzących w skład kompleksu The Warsaw HUB. Ponadto, w minionym roku zespół brał udział w transakcji sprzedaży m.in. jednej z najnowocześniejszych nieruchomości logistycznej w Europie – Żabka Distributrion Centre pod Warszawą, czy zakupie kilku budynków biurowych, w tym kompleksu Face2Face w Katowicach, MidPoint 71 we Wrocławiu oraz warszawskiego Astrum Business Park.

Od lat konsekwentnie budujemy naszą pozycję jako jednego z liderów polskiego rynku nieruchomości, ciągle podnosząc jakość naszych usług i poszerzając ofertę. Przewagą Cushman & Wakefield jest duża doza przedsiębiorczości oraz perspektywiczne spojrzenie na rynek. Świetny zespół złożony z ekspertów związanych z firmą od długiego czasu, którzy cenią atmosferę i możliwości rozwoju, jakie daje Cushman & Wakefield, pozwala nam działać w oparciu o długofalową strategię. Z pewnością istotne jest też porozumienie, które zbudowaliśmy przez ostatnie lata, bo ono bezpośrednio przekłada się na jakość, którą dostarczamy klientom i satysfakcję, jaką czerpiemy z pracy. Możliwość poprowadzenia tak wyjątkowego zespołu to zastrzyk dodatkowej motywacji i duże wyróżnienie – komentuje Paweł Partyka, Head of Capital Markets Poland, Cushman & Wakefield.

Paweł Partyka jest związany z Cushman & Wakefield od 2015 roku. Na przestrzeni swojej kariery doradzał w szeregu transakcji inwestycyjnych o wartości ponad 5 mld EUR. Paweł specjalizuje się transakcjach sprzedaży i przejęć projektów logistycznych oraz handlowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu w Tilburgu.

Marcin Kocerba dołączył do Cushman & Wakefield w 2010 roku jako analityk w dziale wynajmu powierzchni biurowych, aby następnie w 2014 roku przejść do zespołu rynków kapitałowych. Marcin odpowiada za doradztwo inwestycyjne w procesach kupna i sprzedaży nieruchomości w sektorze biurowym oraz mieszkaniowym. W ciągu ostatnich 9 lat doradzał w transakcjach o wartości ok. 4 mld EUR, w tym. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

