Awanse w Greenberg Traurig

Warszawskie biuro Greenberg Traurig ogłosiło szereg nominacji partnerskich. Jest to kontynuacja działań z ostatnich miesięcy. W tym czasie Greenberg Traurig znacząco rozszerzył warszawski zespół nieruchomości, zdobył szereg prestiżowych nagród jako lider usług prawniczych w 2021 r., a także ogłosił wybór Varso Tower na nowe biuro kancelarii w Polsce.

Prawnicy, którzy otrzymali nominacje partnerskie, reprezentują trzy praktyki: praktykę nieruchomości, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska.

- Nasi nowi partnerzy oraz ich rozwój w Greenberg Traurig to doskonały dowód na to, jak prawnicy mogą awansować – nie tylko w ramach struktury naszej firmy, ale także zdobywać uznanie jako liderzy w środowisku biznesowym. To dzięki ekspertom najwyższej klasy możemy jako firma zdobywać nowe szczyty, także w aspekcie biznesowym. Kancelaria Greenberg Traurig jest właśnie takim miejscem, gdzie wszyscy prawnicy mogą odnosić sukcesy w oparciu o jedno kryterium – kompetencje – powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura.

- Chcę pogratulować naszym mianowanym partnerom – wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i są na doskonałej drodze, aby stać się liderami biznesowymi, działającymi w dynamicznym i bardzo wymagającym otoczeniu. Wszystkie te osoby były kluczowe dla naszego sukcesu w ostatnich latach i uważam, że tegoroczne nominacje są dowodem na to, że droga do sukcesu w Greenberg Traurig jest otwarta dla każdego. To niezwykle kluczowy element naszej kultury organizacyjnej i korporacyjnej tożsamości – dodała Jolanta Nowakowska-Zimoch, Managing Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.