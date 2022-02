Awanse w OKAM

Urszula Karczmarczyk jest nową dyrektor marketingu OKAM.

Nowy dyrektorem sprzedaży OKAM jest Marek Starzyński.

– Doceniając wiedzę i zaangażowanie Urszuli Karczmarczyk i Marka Starzyńskiego, mogę powiedzieć, że są to najwłaściwsze osoby na tych stanowiskach. Przed OKAM kolejne ambitne projekty, w tym na Żeraniu i Woli w Warszawie czy pierwsza inwestycja mieszkaniowa Strefa PROGRESS w Łodzi - niezwykle angażujące w zakresie marketingu i sprzedaży - wierzę, że nikt tak dobrze jak nowi dyrektorzy znający naszą firmę od podszewki i związani z nią od dłuższego czasu, nie zrealizuje ich lepiej – podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM.

Urszula Karczmarczyk ma ponad 20 letnie doświadczenie w branży nieruchomościowej. W OKAM Capital pracuje od przeszło 5 lat, do tej pory sprawując funkcję Marketing Managera. Wcześniej związana była m.in. z międzynarodową firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości Knight Frank, gdzie zajmowała stanowisko Marketing Managera, a także z deweloperem AIG Lincoln (obecnie White Star) czy z agencjami reklamowymi tj. UK Solutions, MTWU, BWP Group, GSZ specjalizującymi się w obsłudze rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biura, hotele, magazyny, centra handlowe). Odpowiadała również za działania marketingowe dla IKEA Centres. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Polish Open University. Jak sama twierdzi: marketing i nieruchomości, w tym architektura wnętrz, to nie tylko praca - to również pasja.

Nowy dyrektor sprzedaży Marek Starzyński, z rynkiem nieruchomości związany jest od przeszło 12 lat, w tym ostatnich 7 z OKAM, w którym pełnił funkcję Sales Leadera. Wcześniej pracował dla takich firmach jak Marvipol, Capitol Real Estate oraz Home Broker. Jako Dyrektor Sprzedaży w OKAM będzie odpowiedzialny za komercjalizację wszystkich projektów w Warszawie, Łodzi oraz w Katowicach a także za wprowadzanie do sprzedaży nowych inwestycji zgodnie z przyjętą Nową Polityką Jakości OKAM.

Wcześniej, przed wyborem na CEO OKAM Capital, funkcję dyrektora sprzedaży i marketingu, pełnił Marcin Michalec.

OKAM Capital od ponad 17 lat działa na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. W aktywach firmy znajdują się również zabytkowe kamienice w centrum Katowic i w Krakowie.