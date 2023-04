Wiodąca grupa hotelowa na świecie awansowała Annę Warmus-Pavone na stanowisko Director of Talent & Culture - Poland, Baltics & Ukraine.

Anna Warmus-Pavone współtworzy zespół Talent & Culture grupy Accor w Europie Wschodniej od listopada 2021 roku.

Na nowym stanowisku jako Talent & Culture Director – Poland, Baltics & Ukraine, które objęła w styczniu 2023 roku jest odpowiedzialna za zarządzanie talentami w hotelach klas premium, midscale i economy w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Nowe zadania łączy z dotychczasową rolą liderki warszawskiego oddziału Talent & Culture.

Na co dzień Anna Warmus-Pavone obsługuje ponad sto hoteli i nadzoruje nowe otwarcia w regionie, a także współpracuje z wiceprezesami ds. operacyjnych i dyrektorami hoteli. Wraz ze swoim lokalnym zespołem pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze stu dwudziestoma pracownikami warszawskiego biura Accor oraz na bieżąco doradza menedżerom talentów.

Anna Warmus-Pavone jest członkiem Chartered Institute of Personnel and Development – najbardziej rozpoznawalnego na świecie profesjonalnego Instytutu HR. Z branżą hotelarską jest związana od blisko dwudziestu lat. Swoje pierwsze kroki stawiała na stanowiskach rekrutacyjnych w Millenium & Copthorne Hotels, a później w działach HR w Mint Hotel i Landmark London hotel.

Z branżą HR jest związana od 2003 roku. Swoje bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zdobywała, pracując głownie zagranica w Anglii i Australii gdzie zajmowała stanowiska managerskie w departamentach HR międzynarodowych firm. To właśnie w Londynie dołączyła do Accor w 2006 roku i przez ponad 4 lata pracowała jako manager HR. Od 2021 roku powróciła do Accor, zajmując stanowisko Talent & Culture Manager – Poland, Baltics & Ukraine. Jej umiejętności interpersonalne, profesjonalne i rzetelne podejście do obowiązków, wysoka etyka pracy w połączeniu z dużym doświadczeniem zaowocowały awansem na dyrektora regionalnego zespołu.

