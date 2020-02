Awanse w w Louvre Hotels Group

Szymon Ciężkowski od 1 lutego 2020 roku objął stanowisko Deputy General Manager’a w kompleksie hoteli w Warszawie – Campanile, Golden Tulip oraz Premiere Classe. Karierę w Louvre Hotels Group rozpoczął w Campanile Warszawa, gdzie pracował jako Front Office Manager, aby w 2017 roku opuścić stolicę dla lubelszczyzny. W lubelskim Campanile objął stanowisko General Manager’a i przez ostatnie 3 lata z sukcesem zarządzał hotelem, dając się poznać, jako ambiltny, służący wsparciem i dobrą radą kolega, ale również doskonały szef. Z początkiem roku zawodowa ścieżka Szymona Ciężkowskiego ponownie przywiodła go do Warszawy, która przywitała go nowym stanowiskiem i nowymi zadaniami – wykorzystując przy tym swoje dotychczasowe doświadczenie, będzie wspierał obecne zarządzanie w celu poprawy wydajności całego kompleksu.

- Nastawienie na własny rozwój daje więcej satysfakcji z wykonywanej pracy a także zwiększa szanse na to, że nasz potencjał zawodowy zostanie doceniony – mówi Szymon Ciężkowski, Deputy General Manager w Kompleksie Warszawskim. - Z takim założeniem podchodzę do kolejnych zawodowych zmian na polu współpracy z Louvre Hotels Group – dodaje.

Andrzej Kozak współpracę z Louvre Hotels Group rozpoczął w 2014 roku, jako stażysta. Od samego początku wyróżniał się dużym zaanagażowaniem, pasją i odpowiedzialnością wobec powierzanych mu zadań. Już jako kelner, a następnie recepcjonista w lubelskim hotelu Campanile wykazywał się doskonałym podejściem do Gości oraz branżową wiedzą. Jego cechy charakteru zostały bardzo szybko docenione, bo już w 2016 roku został Zastępcą Dyrektora Hotelu, aby z początkiem roku 2020 zastąpić Szymona Ciężkowskiego na stanowisku General Manager’a w Campanile Lublin, gdzie realizuje własną wizję zarządzania hotelem.

- Sami musimy być zmianą, którą chcemy oglądać w przyszłości. Wyzwania, które sobie stawiamy są kluczem do osiągnięcia założonych celów – podsumowuje swój awans Andrzej Kozak, aktualny General Manager w Campanile Lublin. – Przede mną nowe wzywania i obowiązki, cieszę się ogromnie, że mogę zawodowo realizować się wśród ludzi i w miejscu, których znam od kilku lat – dodaje.

- Naszym kolegom, życzymy powodzenia na nowych stanowiskach, jednocześnie chcemy serdecznie podziękować za ich wieloletnie zaangażowanie, sukcesy oraz lojalność – mówi François Delattre, Director Integration Management.