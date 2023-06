Sieć B&B Hotels już od jakiego czasu wprost sygnalizuje swoje ambitne plany rozwojowe związane z Polską. W tym celu chce się skoncentrować na trzech głównych obszarach ekspansji: przejęciach hoteli, konwersjach nieruchomości niehotelowych oraz nowych inwestycjach z deweloperami oraz inwestorami.

- Zgodnie z opublikowaną strategią dla Polski i nakreślonymi w niej celami biznesowymi, postanowiliśmy wzmocnić nasze struktury, modelując na nowo Dział Rozwoju. Ponieważ naszym głównym założeniem jest ekspansja na terenie całego kraju, dlatego podzieliliśmy nasz zespół ekspercki na trzy regiony – Centrum, Północ i Południe. Takie rozwiązanie pozwoli zbliżyć się nam do lokalnych rynków, inwestorów oraz podmiotów wynajmujących obiekty na potrzeby hotelowe. Zadanie badania rynku i poszukiwania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod kolejne obiekty z szyldem B&B Hotels to obecnie duże wyzwanie, stąd powierzyliśmy je najlepszym specjalistom o wszechstronnych kompetencjach zawodowych, znającym specyfikę poszczególnych regionów – podkreśla Jakub Bilik, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w B&B Hotels Polska.

Nowy podział kompetencji w ramach zespołu Development obejmuje regiony:

Centrum (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie). Będą za niego odpowiadać Justyna Szwenger-Łukasiewicz, Development Director oraz Laura Kunicka, Senior Development Manager. Justyna Szwenger-Łukasiewicz z branżą nieruchomości i hotelarską związana jest od 20 lat. W tym czasie zakres jej kompetencji obejmował m.in. sprzedaż, kupno, najem i wynajem nieruchomości, a także zarządzanie i rachunkowość zarządczą.

Z kolei Laura Kunicka jest doświadczoną menedżerką z 16-letnim stażem, posiadającą dwie licencje zawodowe – pośrednika oraz zarządcy nieruchomościami. Pracowała w działach ekspansji sieci handlowych, a także pełniła funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w funduszu realizującym projekty mieszkaniowe na wynajem.

Południe (woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, południowa część woj. lubuskiego). Jego rozwojem zajmie się Łukasz Bracki, Regional Head of Development. Wywodzi się on z ekspansji sieci FMCG. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji różnych rodzajów projektów – od greenfield, brownfield, przez tradycyjny wynajem, aż po ground lease.

Północ (woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, północna część woj. lubuskiego). Odpowiedzialnym ze ten region będzie Maciej Kandybowicz, Regional Head of Development. Przez ostatni rok odpowiadał za reprezentację najemców na trójmiejskim rynku biurowym i rozwój międzynarodowej agencji nieruchomości Knight Frank w tej części kraju. W branży real estate działa od 16 lat.

Największą siłą nowego zespołu Development jest to, że tworzą go najwyższej klasy specjaliści wywodzący się z różnych branż - rynku biurowego, hotelowego i komercyjnego. Jest to bardzo twórcze i synergiczne połączenie, sprzyjające wymianie doświadczeń, rozwiązań i kontaktów. Jestem przekonany, że team w składzie Laura Kunicka, Justyna Szwenger-Łukasiewicz, Łukasz Bracki i Maciej Kandybowicz wesprze naszą markę w zdobyciu pozycji lidera rynku w segmencie value-for-money. Witam wszystkich na pokładzie, a partnerów biznesowych zapraszam do kontaktu z Działem Rozwoju w celu nawiązania współpracy w oparciu o długoterminowe umowy najmu – dodaje Jakub Bilik, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w B&B HOTELS Polska.