Barbara Wojdełko w Greenman Poland poprowadzi również inicjatywy społeczne i dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie ze strategią ESG i planem zerowej emisji netto Greenman Group. Cały zespół będzie nadal dbał o to, aby działalność firmy odbywała się z korzyścią dla potrzeb społeczności lokalnych w otoczeniu aktywów handlowych Greenman Poland.

Przed objęciem stanowiska CEO w Greenman Poland Barbara Wojdełko była partnerem zarządzającym Newbridge Poland Sp. z.o.o. i od 2015 roku nadzorowała finanse, operacje i akwizycje firmy. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży nieruchomości, wcześniej pracując jako analityk dla dewelopera obiektów magazynowych działającego w regionie CEE. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku finanse przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz członkiem ACCA.

Ogromnie cieszę się, że mogę dołączyć do Greenman Group jako CEO Greenman Poland w czasie, gdy ma miejsce tak niezwykle ciekawa ekspansja. To świetna szansa dla rozwoju działalności i z niecierpliwością oczekuję na mój udział w jego kontynuacji poprzez kolejne akwizycje dla funduszu Greenman European Supermarket oraz innych europejskich funduszy i mandatów – komentuje Barbara Wojdełko, odnosząc się do swojej nominacji.