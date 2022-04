Bartłomiej Sutkowski będzie doradzał w Cushman & Wakefield

Bartłomiej Sutkowski dołączył do Cushman & Wakefield.

Ekspert zajął stanowisko Associate w dziale Rynków Kapitałowych.

Wcześniej pracował dla BNP Paribas Real Estate i Hines.

Bartłomiej Sutkowski dotychczas pracował jako Associate Director w BNP Paribas Real Estate, a wcześniej w firmie Hines, gdzie zajmował stanowiska Head of Research oraz Business Development Manager. Odpowiedzialny był za proaktywną identyfikację i analizę projektów, składanie rekomendacji inwestorom i partnerom kapitałowym, przygotowywanie ofert inwestycyjnych i koordynację prac wewnątrz firmy w celu skutecznego zabezpieczenia i zamknięcia transakcji. Jest absolwentem uniwersytetu SWPS, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Reading oraz SGH.

- Cieszymy się, że do zespołu Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield dołącza Bartłomiej Sutkowski, którego obecność doda cennego doświadczenia we współpracy z naszymi klientami, szczególnie w zakresie transakcji magazynowych i biurowych. 14-letnie doświadczenie Bartłomieja w dziale badań i realizacji w firmie Hines wzbogaci nasz stale rozwijający się zespół. Witamy go w rozwijającym się zespole Rynków Kapitałowych i wyczekujemy naszej owocnej współpracy – komentuje Jeff Alson, International Partner, Capital Markets CEE, Cushman & Wakefield Polska.