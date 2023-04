Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z rozwojem struktur zatrudnił Bartosza Marcola na stanowisko managera ds. zrównoważonego rozwoju i ESG.

Rolą Bartosza Marcola będzie lokalna implementacja grupowej strategii firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG.

Nowe stanowisko wpisuje się w strategię Globalworth, która m.in. zakłada opracowywanie i wdrażanie zrównoważonych praktyk budowlanych.

Bartosz Marcol ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie i koordynacji działań z obszaru ESG w budownictwie. Przed dołączeniem do Globalworth przez blisko pięć lat pracował w roli starszego konsultanta ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Arup. Wcześniej był związany z firmą WSP, gdzie pracował jako konsultant ds. efektywności energetycznej budynków. Jest specjalistą w zakresie wielokryterialnej certyfikacji systemów LEED, BREEAM oraz WELL. Był również odpowiedzialny za wsparcie strategii zrównoważonego rozwoju i koordynację wdrażania zielonych działań dla wielu firm z branży nieruchomości komercyjnych.

Troska o kwestie środowiskowe oraz społeczne są kluczowym elementem strategii Globalworth. Wiele firm przechodzi z klasycznych modeli biznesowych na modele zrównoważone, zgodnie z wyzwaniami ESG. Potrzeba zmiany tożsamości organizacji, a nie tylko poprawa jej wizerunku, staje się priorytetem za sprawą czynników społecznych, środowiskowych, prawnych, jak również ekonomicznych. Zatrudnienie Bartosza na stanowisko managera ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, to rozwinięcie dotychczasowych działań Globalworth w zakresie zrównoważonego biznesu i położenie jeszcze większego nacisku na realne działania w tym obszarze - twierdzi Artur Apostoł, Managing Director - Real Estate Operations Poland w Globalworth.



- Kwestie związane z ESG (ang. Environmental, Social, Governance) w ostatnich latach zyskują na znaczeniu, również na rynku nieruchomości. Nowe stanowisko wpisuje się w strategię Globalworth, która m.in. zakłada opracowywanie i wdrażanie zrównoważonych praktyk budowlanych oraz rozwiązań związanych z zarządzaniem nieruchomościami dla naszych najemców. Przed nami wiele rozmów i planowania konkretnych działań, ale także nowe partnerstwa z firmami, organizacjami pozarządowymi czy podmiotami sektora publicznego, które będą miały realny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Cieszę się, że będę odpowiedzialny w Globalworth za wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i ESG i przekładaniu celów na konkretne, odpowiedzialne działania - mówi Bartosz Marcol, Manager ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Globalworth Poland.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz student Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Od początku ścieżki zawodowej związany ze zrównoważonym budownictwem. Jako jeden z pierwszych na świecie uzyskał akredytację WELL Accredited Professional (WELL AP) na początku 2016 roku. Ma również akredytację WELL Faculty, skupiającą się na funkcji dydaktycznej zrównoważonego budownictwa. Doradca w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki cyrkularnej, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, dekarbonizacji i bioróżnorodności.

