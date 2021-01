Blackstone z nowym ekspertem od inwestycji

Joe Dowling, były dyrektor generalny Biura Inwestycyjnego Uniwersytetu Brown, dołączył do Blackstone jako Globalny Współprzewodniczący (obok Johna McCormicka) Blackstone Alternative Asset Management (BAAM). Joe Dowling będzie nadzorował przyszłą działalność inwestycyjną BAAM, a John McCormick - działalność BAAM i funkcje inwestorskie.

- Doświadczenie Joe w inwestowaniu w fundusze hedgingowe, akcje publiczne (szczególnie w szybciej rozwijających się sektorach), towary i waluty czynią go doskonałym dodatkiem do naszego zespołu. Nasza zdolność do przyciągnięcia światowej klasy inwestora, który stanie na czele BAAM, świadczy o sile platformy i jest wspaniałą wiadomością dla naszych inwestorów - skomentował Stephen A. Schwarzman, dyrektor generalny i współzałożyciel Blackstone.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że udało nam się przyciągnąć do Blackstone tak fenomenalnego inwestora. Joe ma wiodące doświadczenie w alokacji kapitału, inwestowaniu bezpośrednio i budowaniu wspaniałych zespołów. John wykonał wyjątkową pracę, rozwijając biznes BAAM dzięki nowym platformom i znakomitym wynikom. Wierzymy, że połączenie Joe i Johna umożliwi nam ekspansję w nowych obszarach i zapewnianie jeszcze lepszych zwrotów naszym inwestorom, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej koncentracji na ryzyku spadkowym, charakterystycznym dla działalności BAAM - dodał Jon Gray, prezes i dyrektor operacyjny Blackstone.

Przed powołaniem na stanowisko CEO Uniwersytetu Brown w 2018 r., Dowling pełnił funkcję dyrektora ds. inwestycji uniwersytetu od czerwca 2013 r. Pełnił również funkcję tymczasowego Dyrektora Finansowego Uniwersytetu od maja 2019 do 27 stycznia 2020, kierując wszystkimi funkcjami finansowymi i skarbowymi oraz zarządzaniem gotówką i długiem. Przed dołączeniem do Brown był założycielem i dyrektorem generalnym Narragansett Asset Management, gdzie zarządzał funduszami dla instytucji, funduszami emerytalnymi i funduszami kapitałowymi. Joe Dowling pracował również dla First Boston, Tudor Investments i Oracle Partners.