BNP Paribas Real Estate ma nowego szefa Działu Nieruchomości Logistycznych

BNP Paribas Real Estate wzmacnia swój paneuropejski zespół logistyczny, powołując Craiga Maguire na stanowisko szefa działu nieruchomości logistycznych i przemysłowych.

Craig będzie działać z siedziby w Londynie, podlegając Larry'emu Youngowi, szefowi międzynarodowej grupy inwestycyjnej BNP Paribas Real Estate (IIG).

We współpracy z lokalnymi zespołami BNP Paribas Real Estate, Craig będzie odpowiedzialny za koordynację projektów logistycznych w Europie (inwestycje, wynajem/sprzedaż).

Paneuropejski zespół Craiga będzie kontynuował współpracę z inwestorami w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej, będzie także wspierać klientów w ich planach dotyczących ekspansji na rynku europejskim.

Craig Maguire (49 lat) posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wszystkich klas aktywów nieruchomościowych i ich cyklu życia, w Wielkiej Brytanii i Europie. W obszarze logistyki na rynkach kapitałowych doradzał wielu inwestorom instytucjonalnym i właścicielom nieruchomości logistycznych w ramach ich europejskich portfeli, zamykając transakcje kapitałowe o wartości ponad 2 miliardów euro. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze i doradcze w zakresie nabywania, rozwoju, zarządzania i wynajmu nieruchomości. Swoją karierę rozpoczął w 1994 roku w CBRE UK, po czym w 1996 roku dołączył do DTZ UK, a w 2001 roku do DTZ w Polsce. W 2007 r. został mianowany Dyrektorem Zarządzającym w P3 Parks na Polskę i Rumunię, a następnie w 2013 r. objął stanowisko Senior Director Capital Markets w DTZ Polska. W 2016 r. Craig założył firmę Rockard Advisory w Glasgow, która specjalizowała się zarówno w brytyjskim, jak i europejskim rynku logistycznym. Dołączył do BNP Paribas Real Estate UK, najpierw jako konsultant, a następnie szef paneuropejskiego działu logistyki dla BNP Paribas Real Estate, które to stanowisko objął 1 września.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Craig Maguire z pewnością będzie miał znaczący wkład w osiągnięcia celów rozwoju firmy na rynkach kapitałowych, jak również w zapewnienie solidnego wsparcia dla inwestorów w całej Europie. Miło nam również powitać Orhana Cody'ego, który ma bogate doświadczenie w dziedzinie nieruchomości. Będziemy dążyć do dalszego rozwoju naszych pan-europejskich zespołów logistycznych. Craig i Orhan dołączą do szerszej "Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej", która jest unikatowym zespołem ds. inwestycji transgranicznych w regionie EMEA i APAC - mówi Larry Young, dyrektor Departamentu Inwestycji Międzynarodowych w BNP Paribas Real Estate.