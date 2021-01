BNP Paribas Real Estate wzmacnia dział Office Agency

BNP Paribas Real Estate Poland kontynuuje rozwój działu zajmującego się kompleksowym doradztwem na rynku biurowym. Od początku stycznia do zespołu konsultantów dołączył Michał Baranowski. To kolejne wzmocnienie działu Office Agency w ostatnich tygodniach.

Michał Baranowski dołączył do zespołu reprezentacji najemców w dziale Office Agency. Jego działania będą skoncentrowane wokół doradztwa i koordynacji procesów transakcyjnych, wsparcia klientów BNP Paribas Real Estate Poland w wyszukiwaniu oraz wyborze lokalizacji biurowych wpisujących się nie tylko w ich potrzeby, ale także obecne i przyszłe cele biznesowe. Do jego obowiązków należeć będzie też wsparcie negocjacji kontraktów i parametrów z zakresu wynajmu powierzchni biurowych, a także doradztwo związane z rozwiązaniami pozwalającymi na efektywniejsze wykorzystanie biura.

Michał posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy dla największych polskich i międzynarodowych producentów mebli biurowych, w tym dla firm: Martela, Mikomax, Grupa Nowy Styl i Techo. W tym czasie odpowiadał za business development oraz obsługę kluczowych klientów korporacyjnych, w tym m.in.: Arrow, McCormik, Corning, Siemens, Bayer, DHL. Warta czy Schindler.

- Michał jest dla nas dużym wzmocnieniem. Jego bogate doświadczenie i nowe spojrzenie na obszar nieruchomości biurowych to nie tylko dodatkowa wartość dla naszych klientów, ale także podniesienie poziomu multidyscyplinarności projektów, które prowadzimy. Michał przez lata wspierał procesy najmu oferując szeroki zakres usług w obszarze wyposażenia powierzchni biurowych swoim klientom. Takiej kompetencji poszukiwaliśmy do naszego zespołu w dynamicznie zmieniającym się dziś biznesowym otoczeniu i biurowym ekosystemie - mówi Mikołaj Laskowski, Head of Office Agency, BNP Paribas Real Estate Poland.

Michał jest kolejnym ekspertem, który dołączył do działu na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. Na początku czwartego kwartału 2020 roku, do Office Agency – działu kierowanego przez Mikołaja Laskowskiego – na stanowisku Senior Consultant dołączyła Kinga Kolberg.

- Liczę, że moje doświadczenie oraz umiejętność patrzenia na rynek biurowy i potrzeby firm z nieco innej perspektywy, a przede wszystkim rozumienie potrzeb pracowników biurowych pozwoli nam na jeszcze lepszą obsługę klientów, proponowanie nowych rozwiązań i pokazywanie ciekawych alternatyw. Szczególnie, że najbliższy czas będzie stał pod znakiem z jednej strony odważnych decyzji, a z drugiej nieszablonowych rozwiązań - mówi Michał Baranowski, Consultant w Office Agency, BNP Paribas Real Estate Poland.