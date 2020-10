BNP Paribas Real Estate z transferem do działu Office

Kinga Kolberg, ekspertka z bogatym doświadczeniem w sektorze biurowym dołączyła do Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych. Na stanowisku Senior Consultant odpowiada za kompleksową reprezentację najemców w procesie poszukiwania lokalizacji, a także negocjacji i renegocjacji umów.

Kinga Kolberg ma kilkunastoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym, które zdobywała w wiodących firmach doradczych, w tym między innymi w Cushman & Wakefield i Knight Frank. W dziale kierowanym przez Mikołaja Laskowskiego będzie wspierać projekty realizowane zarówno na rynku warszawskim, jak również na rynkach regionalnych.

- Pozyskanie do naszego zespołu Kingi Kolberg to bardzo mocny transfer. Jej wiedza, doświadczenie i zaangażowanie, wszechstronne kompetencje oraz unikalna umiejętność budowania relacji to patrząc z perspektywy dzisiejszego, mocno wymagającego rynku, wartości bezcenne. Jestem przekonany, że z Kingą w drużynie zrealizujemy ambitne cele biznesowe, które sobie postawiliśmy - komentuje Mikołaj Laskowski, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

W przeszłości Kinga Kolberg odpowiadała za koordynację procesów negocjacyjnych dla wielu uznanych firm. Na swoim koncie ma obsługę takich marek jak: Alstom Konstal, Kancelaria Gessel, S&T, Olympus, Intergraph czy Bunge. Nowa Senior Consultant jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych na kierunku ekonomia i Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej na kierunku stosunków międzynarodowych.



- Obecny czas na rynku biurowym jest z jednej strony pełen wyzwań, ale z drugiej także nowych, biznesowych szans. Cieszę się, że dołączyłam do zgranego i ambitnego zespołu. Zamierzam wykorzystać moje doświadczenie i umiejętności przy wielu nowych projektach, które są aktualnie prowadzone - mówi Kinga Kolberg, Senior Consultant, BNP Paribas Real Estate Poland.