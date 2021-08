Britta Kutz dyrektorem generalnym w hotelu InterContinental Warszawa

Britta Kutz od ponad 20 lat związana jest z branżą hotelarską. Ma imponujące doświadczenie w zarządzaniu hotelami bardzo luksusowych marek na całym świecie, gdzie najwyższe standardy obsługi odgrywają kluczową rolę.

Britta Kutz przyjechała do Polski z mężem oraz 12-letnią córką.

Kutz przyjechała do Warszawy z Düsseldorfu, gdzie od 2018 roku z dużym sukcesem pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego dla hoteli sieci IHG® Hotels & Resorts należących do UBM. Kierując InterContinental Düsseldorf jako Dyrektor Generalny, wspierała także Holiday Inn Frankfurt Alte Oper, Holiday Inn Express Berlin Alexanderplatz, Holiday Inn Express Munich City West. Karierę zawodową rozpoczęła w latach 90, od stażu w Hyatt Regency w Kolonii, skąd przeniosła się na swoje pierwsze stanowisko za granicą w Hyatt Carlton Tower w Londynie. Następnie pracowała w Fairmont Vier Jahreszeiten i Park Hyatt w Hamburgu.

2006 rok to dla Britty Kutz początek współpracy z IHG® Hotels & Resorts w hotelu InterContinental Cologne. Jej kariera nabrała tempa w 2011, kiedy została mianowana zastępcą Dyrektora Generalnego w InterContinental Singapore, a w 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Generalnego w hotelu InterContinental Hua Hin Resort w Tajlandii. W tym czasie hotel otrzymał wiele prestiżowych nagród m.in. Best Luxury Beach Front Resort by World Luxury Hotel Awards, Best Hotel Thailand by Asia Pacific Hotel Awards w 2013 oraz w 2014 roku, a także Best Resort Thailand by World Travel Awards w 2015 roku.

Kolejnym krokiem w karierze Britty było stanowisko Dyrektora Generalnego w nowo otwierającym się hotelu InterContinental Bandung Dago Pakar w Indonezji (2015). Britta Kutz odegrała bardzo ważną rolę w procesie otwarcia hotelu z dużym sukcesem.

W 2016 roku Britta Kutz wróciła z Azji do Europy, aby objąć stanowisko Dyrektora Generalnego w InterContinental Düsseldorf, gdzie odpowiadała za proces transformacji hotelu i usług hotelowych, podnosząc go do poziomu luxury. Częścią tego wartego trzy miliony Euro projektu była renowacja pokoi, a także opracowanie koncepcji, a następnie stworzenie we współpracy z uznanym szefem kuchni Björnem Freitag autorskiej restauracji „Restaurant Kö59”.



- To dla mnie zaszczyt być Dyrektorem Generalnym w InterContinetal Warszawa, który jest kultowym hotelem na mapie stolicy. Cieszę się, że będę mogła wykorzystać moje dotychczasowe międzynarodowe doświadczenie i wspólnie z fantastycznym zespołem pracować na sukces tego wyjątkowego miejsca - mówi Britta Kutz.