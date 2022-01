Były szef Booking na Polskę i Travelist zadba o rozwój Nocowanie.pl

Do zespołu Nocowanie.pl dołączył Jakub Bączykowski. W lubelskiej firmie, będącej częścią holdingu WP, Bączykowski objął nowo utworzone stanowisko szefa rozwoju biznesu (head of business developement). Jego zadania będą wiązały się głównie z rozwojem bazy klientów Nocowanie.pl.

W sezonie wakacyjnym liczba realnych użytkowników serwisu Nocowanie, wg badania Mediapanel, przekroczyła 4,2 mln.

Rocznie turyści wysyłają za pomocą serwisu kilkanaście milionów zapytań o noclegi w bazie turystycznej we wszystkich województwach.

- 2021 był dla nas jednocześnie bardzo trudny i bardzo dobry. Obiekty turystyczne były zamknięte przez pierwszych pięć miesięcy. Mimo to znacznie przekroczyliśmy ambitne cele budżetowe – mówi prezes Nocowanie.pl Tomasz Machała. - Z dużym optymizmem patrzę na 2022 rok. Chcemy zdobywać nowych klientów i realizować potrzeby turystów, którzy dotąd nie korzystają z Nocowania – dodaje Machała.

- Jestem związany z turystyką od 20 lat, z tą krajową i zagraniczną. Cieszę się ogromnie, że właśnie teraz dołączam do zespołu Nocowanie.pl. Szczególnie, w tym okresie pełnym wyzwań, niepewności, gdy turystyka krajowa potrzebuje jeszcze więcej wsparcia, nowych pomysłów i narzędzi. To też bardzo dobry czas na świadomy rozwój - mówi Jakub Bączykowski.

Jakub Bączykowski rozpoczynał swoją karierę w hotelarstwie na stanowiskach sprzedażowych w Starwood Hotels and Resorts. Zdobytą wiedzę wykorzystał do otwarcia polskiego oddziału Booking.com, gdzie pełnił stanowisko senior account managera i szefa na Polskę. Po czterech latach dołączył do Groupon i wraz ze swoim 40-sto osobowym zespołem z sukcesem rozwinął obszar Travel. W latach 2013 – 2019 był kolejno szefem sprzedaży, general managerem na Polskę i general managerem na Europę Środkowo Wschodnią serwisu rezerwacyjnego Travelist. W ostatnich latach, w ramach swojej działalności consultingowej był zaangażowany w rozwój serwisu Slowhop oraz grupy hoteli Górskie Resorty.