Caroline Maude na czele kancelarii CMS

Caroline Maude posiada ponad 25-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu różnorodnych kwestii związanych z sektorem nieruchomościowym, w tym obejmujących transakcje nabycia i sprzedaży inwestycji biurowych oraz projektów wielofunkcyjnych, wszelkie kwestie procesu budowlanego, transakcje najmu pre-let obiektów wielkopowierzchniowych, finansowanie typu joint venture oraz typu forward funding. W ramach swojej pracy Caroline Maude doradzała Great Portland Estates Plc przy nabyciu Rathbone Square w Londynie, w procesie późniejszej przebudowy obiektu i przy transakcji najmu pre-let, w ramach której Facebook zobowiązał się do wynajmu powierzchni za czynsz w wysokości ponad 16 milionów GBP rocznie, jak też ostatecznie przy sprzedaży obiektu (forward sale) za kwotę 435 milionów GPB. Caroline Maude jest członkiem zarządu The British Council for Offices.

- Bardzo dziękujemy Wojtkowi za jego wieloletnie zaangażowanie. Naszym celem jest konsolidacja specjalistycznej wiedzy na temat sektora nieruchomościowego i dalszy rozwój naszego bardzo doświadczonego zespołu. Dysponujemy w Polsce doskonałymi prawnikami nieruchomościowymi oraz fantastycznym portfolio lokalnych i międzynarodowych klientów, z których wielu wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy pewni, że połączenie doświadczenia, energii i umiejętności zarządczych Caroline oraz jej międzynarodowych kontaktów klienckich, przyniesie nowe możliwości dla tej praktyki nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarią CMS w Polsce.

Zespół nieruchomości i budownictwa CMS, liczący obecnie 30 prawników, jest wyróżniany w międzynarodowych rankingach prawniczych jako jeden z wiodących na polskim rynku. W ostatnim czasie zespół pracował przy takich projektach, jak sprzedaż biurowca Warsaw Financial Center - jednej z największych transakcji na polskim rynku biurowym w 2019 r. Prawnicy CMS doradzali przy pierwszej inwestycji w Polsce francuskiego funduszu nieruchomościowego Amundi Real Estate, jaką było nabycie biurowca Nowogrodzka Square w Warszawie, a także przy sprzedaży portfolio pięciu parków logistycznych przez Panattoni, Marvipol, Bluehouse oraz Kajima.