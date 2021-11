Castorama z nowym członkiem zarządu

W październiku br. do zarządu spółki Castorama Polska dołączył Robert Dajksler.

Robert Dajksler jest związany z Grupą Kingfisher, właścicielem sieci, od 2021 r., ostatnio jako Dyrektor Finansowy Grupy ds. Transformacji i Rozwoju.

Castorama Polska wygenerowała w ostatnim roku finansowym przychody ze sprzedaży na poziomie 7.833,9 mln zł (wzrost o 8%) oraz zysk netto w wysokości 291,3 mln zł (spadek o 18,3%). Na inwestycje wydano 143 mln zł.

Wyniki sprzedażowe Grupy Kingfisher, do której należy Castorama, w pierwszej połowie 2021 roku wzrosły o 22,2% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Sprzedaż LFL w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 22,8%, co oznacza wzrost w ujęciu dwuletnim o ponad 21%, a skorygowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 669 mln GBP za pierwszą połowę wzrósł o 62% w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku.