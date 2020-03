CBRE chce wzmocnić pozycję w regionie

Awanse w dziale doradztwa kapitałowego związane są z rekordowymi wynikami CBRE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym firma pośredniczyła w transakcjach inwestycyjnych o wartości prawie 4,5 mld EUR.

- W obecnej sytuacji niskich stóp procentowych inwestorzy szukają nowych sposobów lokowania kapitału, który pozwoli im na osiągniecie zakładanych zysków. Rok 2019 był dla nas rekordowy, a zapotrzebowanie na doradztwo kapitałowe w 2020 r. jest już większe niż przed rokiem – mówi Anthony Selman, nowy szef Działu Rynków Kapitałowych w CBRE.

Anthony Selman (MRICS), wcześniej kierował zespołem inwestycyjnym w Londynie, Warszawie, Moskwie i Sao Paulo. Anthony kieruje działem doradztwa kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej, łącząc wiedzę CBRE na temat nieruchomości komercyjnych z możliwościami finansowania inwestycji. CBRE Capital Advisory działa w Warszawie, Bratysławie i Pradze. Anthony jest odpowiedzialny za łączenie międzynarodowego kapitału z regionem CEE i doradztwo w zakresie aktywów w różnych sektorach i na różnych rynkach. W swojej 20-letniej karierze reprezentował szerokie spektrum inwestorów, w tym: fundusze private equity, państwowe fundusze majątkowe, jak również wielu innych inwestorów instytucjonalnych. Transakcje, w których brał udział opiewają na wartość ponad 7 miliardów euro.

- Coraz częściej Polska, Czechy i inne ważne rynki Europy Środkowej i Wschodniej są postrzegane przez globalny kapitał jako rynki kluczowe. W 2019 r. odnotowano kolejny rekord pod względem wolumenu inwestycji w regionie CEE oraz dalszą kompresję stóp kapitalizacji w całym regionie, popratą doskonałą sytuacją na rynku najmu we wszystkich sektorach - powiedział Sean Doyle, nowy szef działu nieruchomości inwestycyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Sean rozpoczął swoją karierę w San Francisco, po czym przeniósł się do Londynu, a następnie do Polski. W ostatnich latach doprowadził CBRE do pozycji numer jeden na polskim rynku, zawierając transakcje na kwotę ponad 10 mld EUR. Sean przeprowadził kilka najważniejszych transakcji biurowych w regionie CEE, w tym sprzedaż budynków: Warsaw Spire, Mennicy Legacy Tower, Warsaw Hub, Rondo 1, Placu Unii, Q22, Warsaw Trade Tower, placu Małachowskiego, Ethos’a, Generation Parku i Eurocentrum.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy Sean nadzorował transakcje o wartości ponad 6 mld EUR we wszystkich sektorach, w tym sprzedaży największego w historii polskiego rynku portfolio magazynowego oraz niedawną sprzedaż portfela obiektów handlowych grupy Cromwell.