Centra danych to część rynku nieruchomości z ogromnym potencjałem wzrostu w Polsce. Pokazują to m.in. nasze globalne badania nastroju inwestorów. Bazując na dużym doświadczeniu w firmie i doskonałej znajomości rynku centrów danych, zdecydowaliśmy się powierzyć rozwój tego segmentu Agnieszce Jankowskiej, która przez ostatnie 1,5 roku współtworzyła zespół gruntów inwestycyjnych – mówi Łukasz Kałędkiewicz, Senior Director, Head of Advisory &Transaction w CBRE.