Colliers ma nowego partnera

Jako dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Agnieszka przewodzi ponad 95-osobowym zespołem doświadczonych profesjonalistów oraz nadzoruje zarządzany przez Colliers portfel nieruchomości w Warszawie oraz miastach regionalnych w Polsce. Do jej obowiązków należy także rozwój biznesu w obszarze zarządzania nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nowych projektów oraz poszukiwanie technologii i rozwiązań poszerzających dotychczasową ofertę firmy. Na stanowisku partnera Agnieszka będzie dodatkowo odpowiedzialna za współtworzenie strategii firmy.

W 2019 roku Colliers International przejął w zarządzanie 14 nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 200 000 mkw., co zwiększyło portfolio firmy do poziomu 1 250 000 mkw. Wśród nowo przejętych nieruchomości znalazły się biurowce ze Szczecina oraz Łodzi, co zapoczątkowało działalność Colliers w tych miastach. W ubiegłym roku do zespołu Agnieszki dołączyło aż 18 nowych pracowników.

— Funkcja partnera to jedno z najwyższych stanowisk w strukturze Colliers, które przyznajemy nie tylko za wybitne wyniki biznesowe, ale także za dodatkową wartość wniesioną w rozwój firmy. Agnieszka to ekspert z wieloletnim doświadczeniem - pod jej opieką Dział Zarządzania Nieruchomości rozwija się niezwykle prężnie nie tylko pod względem finansowym, ale także zaangażowania zespołu. Jej awans na stanowisko partnera jest w pełni zasłużony, a energia, którą wniesie do zarządu z pewnością przyczyni się do rozwoju całej firmy — mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International w Polsce.

— Rynek nieruchomości rozwija się i ewoluuje w ogromnym tempie. Jesteśmy częścią tej zmiany i staramy się wychodzić naprzeciw nowym oczekiwaniom. Nasze podejście oraz zaangażowany i zgrany zespół sprawiają, że klienci chętnie wracają z nowymi projektami. Patrzę w przyszłość z ogromną ciekawością i entuzjazmem. Innowacyjne technologie, automatyzacja procesów czy nowe serwisy już pomagają nam w bieżącej pracy zarządców nieruchomości, a dalszy rozwój w tym zakresie zapowiada się bardzo interesująco — mówi Agnieszka Krzekotowska, partner i dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers International.

Agnieszka pracuje w Colliers od 2009 roku, od początku w Dziale Zarządzania Nieruchomościami. W ostatnim czasie zajmowała stanowiska dyrektora odpowiedzialnego za relacje z klientami, a wcześniej zarządcy nieruchomości. Agnieszka posiada ponad 12 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych, potwierdzone współpracą z największymi funduszami operującymi na rynku polskim, takimi, jak: Patrizia, Union Investment, Tristan Capital Partners, czy Allianz. Od 2015 roku Agnieszka jest członkiem prestiżowej organizacji Royal Institution for Chartered Surveyors (RICS) oraz wchodzi w skład jej panelu doradczego w Polsce. Jest też absolwentem Leadership Academy for Poland.