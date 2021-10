Colliers powołał globalnego lidera ds. wdrożenia nowej strategii

Firma Colliers powołała globalnego lidera ds. wdrożenia nowej strategii i zobowiązała się do osiągnięcia celów opartych na wytycznych określonych przez Science Based Targets Initiative oraz zerowego poziomu emisyjności netto do 2030 r.

Colliers opublikował nową strategię Elevate the Built Environment, opracowaną w celu wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w całej organizacji.

Strategia uwzględnia znaczące zaangażowanie interesariuszy i skupia się na trzech głównych obszarach:

• Ochrona środowiska: poprzez minimalizację wpływu na środowisko naturalne w ramach własnych działań oraz poprzez usługi świadczone klientom;

• Inkluzywność: stworzenia środowiska sprzyjającego integracji i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie różnorodności, równości i integracji wewnątrz Colliers oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

• Zdrowie i dobre samopoczucie: poprawa jakości życia poprzez promowanie zdrowia i dobrostanu w ramach działalności Colliers oraz poprzez usługi świadczone klientom.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W oparciu o jedną z wartości firmy , której ideą jest robienie tego, co właściwe dla klientów, pracowników i społeczności, Colliers w ciągu najbliższych miesięcy opracuje plany i cele dla każdego z kluczowych obszarów i ww. grup odbiorców.

W trosce o środowisko naturalne Colliers zobowiązał się do wyznaczenia celu opartego na założeniach programu „Business Ambition for 1,5°C” opracowanego w ramach inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), a także do osiągnięcia zerowego poziomu emisyjności netto dla własnej działalności do 2030 roku. Ponadto, jako lider w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, firma opracuje i wdroży program zerowej emisyjności netto, który pomoże właścicielom budynków, inwestorom i najemcom ograniczyć lub wyeliminować emisje związane z ich nieruchomościami.

— Założenia ESG są zgodne z naszymi wartościami i jesteśmy dumni, że możemy zwiększyć nasze zaangażowanie w tych kluczowych obszarach — powiedział Jay Hennick, prezes i dyrektor generalny Colliers. — Nasi eksperci na całym świecie wciąż będą dokładać starań, aby podnosić standardy środowiska, które wspólnie zbudowaliśmy dla naszych klientów, pracowników oraz społeczności. Ograniczenie emisji w ramach programu SBTi oraz osiągnięcie zerowej emisyjności przez Colliers do 2030 roku jest ważną częścią tego przedsięwzięcia.