Colliers wzmacnia dział Corporate Finance

Mariusz Mroczek awansował na stanowisko Director, Head of Debt Finance.

Adam Wilgus awansował na stanowisko Senior Associate.

Do zespołu dołączył Arkadiusz Zwoliński, który objął stanowisko Analityka Inwestycyjnego.

Mariusz Mroczek dołączył do Colliers we wrześniu 2019 roku jako Associate Director, zajmując się doradztwem dla klientów poszukujących różnych form finansowania dłużnego. Mariusz zajmuje się również współpracą z funduszami i alternatywnymi dostawcami kapitału, doradztwem w zakresie „non-performing loans”, jest odpowiedzialny także za wsparcie klientów w pozyskiwaniu kapitału i partnerów kapitałowych.

Przed dołączeniem do Colliers Mariusz zajmował stanowisko Dyrektora Real Estate Finance na region CEE w międzynarodowym banku europejskim UniCredit SpA z siedzibą w Wiedniu. W tej roli odpowiadał za finansowanie bankowe międzynarodowych inwestorów w krajach CEE oraz Rosji i Turcji. Wielkość realizowanych transakcji, obejmujących transgraniczne finansowanie portfelowe, zwykle przekraczała 50 mln euro.

Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w banku Pekao SA / Grupa UniCredit, gdzie zajmował się finansowaniem projektów nieruchomościowych w Polsce.

Adam Wilgus, mat.pras.

Adam Wilgus dołączył do Colliers również w 2019 r. na stanowisko Analityka Inwestycyjnego. Jako Senior Associate będzie nadal odpowiadał za przygotowywanie modeli finansowych, memorandów inwestycyjnych oraz koordynowanie procesów due dilligence. W ciągu dwuletniej obecności w Colliers doradzał m.in. przy tworzeniu struktury Joint Venture między Kajima i Tonsa (w projekcie PRS wykorzystującym budownictwo modularne), sprzedaży portfela YIT ok. 1000 mieszkań na wynajem do funduszu NREP oraz komercyjne due dilligence dla funduszu Cornerstone i dewelopera Crestyl.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Adama obejmowało pracę w funduszu Private Equity Resource Partners, gdzie wspierał zespół w udanych przejęciach i transakcjach wykupu. Adam był również Starszym Analitykiem w Credit Suisse w dziale bankowości inwestycyjnej.