Colliers wzmacnia Dział Doradztwa Inwestycyjnego

Jako dyrektor Mark będzie odpowiedzialny za doradztwo w kwestiach kupna oraz sprzedaży nieruchomości we wszystkich sektorach w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mark posiada ponad 21 lat doświadczenia w branży nieruchomości. Wcześniej pracował jako szef działu zakupów w Prime Kapital – dewelopera i inwestora na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Przed dołączeniem do Prime Kapital, Mark był dyrektorem w Pradera, spółce specjalizującej się w sektorze handlowym, gdzie stworzył platformy zarządzania aktywami biurowymi oraz handlowymi w Polsce i w Czechach, a także odpowiadał za analizę due diligence i prowadził proces zakupu 9 centrów handlowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do Pradera, Mark pełnił funkcję szefa działu Capital Markets w firmie Cushman and Wakefield w Czechach, gdzie zrealizował transakcje kupna i sprzedaży aktywów o łącznej wartości ponad 2 miliardów euro. Mark jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

— Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu Colliers International, który oferuje swoim klientom wyjątkową platformę ekspertów i usług oraz ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie rynkowe oraz wypracowane relacje pozwolą dalej z sukcesem wspierać naszych klientów — mówi Mark Richardson, dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International.

— Polska pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych destynacji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ciągle rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów wszystkimi klasami aktywów. Jestem przekonany, że Mark ze swoim doświadczeniem i wiedzą na temat rynku w regionie CEE będzie doskonałym uzupełnieniem naszego zespołu — mówi Piotr Mirowski, senior partner i szef Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International.