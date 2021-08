Colliers wzmacnia skład zarządu w Polsce

Do zarządu Colliers dołączyli: Marta Machus-Burek, wiceprezes zarządu ds. strategii rozwoju firmy, Paweł Skałba, członek zarządu ds. sprzedaży i relacji z klientami, Piotr Mirowski, członek zarządu ds. strategii obsługi właścicieli nieruchomości i Maciej Chmielewski, członek zarządu ds. strategii obsługi najemców nieruchomości.

Colliers w Polsce kontynuuje proces zmian w strukturze firmy. Po ogłoszonym 1 lipca awansie Moniki Rajskiej-Wolińskiej na stanowisko dyrektor generalnej na region CEE, firma informuje o powołaniu nowych członków zarządu spółki w Polsce.

Do zarządu dołączyli: Marta Machus-Burek, wiceprezes zarządu ds. strategii rozwoju Firmy, Paweł Skałba, członek zarządu ds. sprzedaży i relacji z klientami, Piotr Mirowski, członek zarządu ds. strategii obsługi właścicieli nieruchomości i Maciej Chmielewski, członek zarządu ds. strategii obsługi najemców nieruchomości. Tym samym wspomogą oni prezes zarządu – Monikę Rajską-Wolińską w realizacji strategii Colliers w Polsce w wyznaczonych obszarach.

Eksperci od wielu lat wspierają działania Colliers

Marta Machus-Burek, Paweł Skałba, Piotr Mirowski i Maciej Chmielewski to czołowi eksperci na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, którzy od wielu lat wspierają działania Colliers jako partnerzy posiadający udziały w spółce. Dzięki dużemu doświadczeniu, profesjonalizmowi, strategicznemu podejściu do biznesu, a także szerokim kompetencjom i umiejętnościom menedżerskim, wraz z pozostałymi 3 Senior Partnerami i 6 Partnerami w firmie, przyczynili się do znacznego rozwoju Colliers na polskim rynku, gdzie firma posiada obecnie 7 biur i zatrudnia ponad 300 pracowników.

— Z wszystkimi nowymi członkami zarządu współpracuję od lat i wiem, że ich bogate doświadczenie, a także ogromna wiedza ekspercka umacniają firmę na drodze rozwoju. Za nami rok pełen wyzwań związanych z pandemią. Aby im sprostać, stworzyliśmy zespół, który stanowi kompleksowe wsparcie dla naszych klientów w czasach intensywnych zmian. Wierzę, że wzbogacenie zarządu o nowych członków jeszcze bardziej rozszerzy perspektywę, z jaką patrzymy na usługi doradztwa, nie tylko w kontekście rynku nieruchomości, na czym skorzysta zarówno firma, jak i – przede wszystkim – nasi klienci. Nominacje te są również podziękowaniem dla ekspertów za ich ogromny wkład w dotychczasowy rozwój firmy i wartość, jaką wnoszą do codziennej współpracy z klientami — mówi Monika Rajska-Wolińska, dyrektor generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.