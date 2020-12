Cornerstone Partners powiększy grono partnerów zarządzających

- Po latach kariery prawniczej w kancelarii Dentons, doszedłem do wniosku, że nadszedł czas na daleko idące zmiany – mówi Paweł Dębowski. – Chcę wykorzystać moje kontakty oraz doświadczenia prawnicze w biznesie. Głęboko wierzę w powodzenie nowego projektu zawodowego w moim życiu.

- To kolejny krok w kierunku realizacji naszych zakrojonych na europejską skalę projektów, które już rozpoczęliśmy – podkreśla Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners. – Paweł, wraz ze swoją ogromną wiedzą w dziedzinie prawa nieruchomości, międzynarodową reputacją i kontaktami, jest dla nas ogromnym wzmocnieniem. Przemysław Krych dodaje, że Paweł Dębowski wniesie do Cornerstone także umiejętności zarządcze i znajomość działalności inwestycyjnej oraz otoczenia prawnego w biznesie typu private equity.

Przejście Pawła Dębowskiego do Cornerstone to kolejny mocny transfer w ostatnich miesiącach. We wrześniu tego roku do grona partnerów zarządzających dołączyli: Andrzej Klesyk, najdłużej urzędujący w historii prezes PZU , a wcześniej - Stanislav Frnka - były prezes HB Reavis (jednego z największych deweloperów w regionie Europy Środkowo – Wschodniej).

Paweł Dębowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych prawników w dziedzinie prawa nieruchomości w skali europejskiej. W ciągu ponad 30 lat pracy wziął udział w najważniejszych przedsięwzięciach na polskim oraz europejskim rynku nieruchomości. O jego pozycji najlepiej świadczą rankingi oraz nagrody: pozycja Star Individual w Polsce oraz specjalisty Band 1 w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu renomowanej organizacji Chambers Europe. Z kolei w rankingu Legal 500 EMEA został uznany na „Wybitną Indywidualność” polskiego sektora nieruchomości. Przez ponad 10 lat dziennik „Rzeczpospolita” lokował go na czele rankingu najwybitniejszych prawników nieruchomości. Został także uhonorowany tytułem „Prawnika dekady” .

Przez ostatnie 10 lat Dębowski pracował w największej na świecie kancelarii Dentons, gdzie pełnił stanowisko szefa Działu Nieruchomości na Europę. Doradzał klientom instytucjonalnym oraz największym firmom międzynarodowym działającym w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej – inwestorom, deweloperom, pożyczkodawcom i firmom budowlanym. Był także prezesem zarządu GTC S.A., jednej z największych spółek deweloperskich w Europie Środkowo-Wschodniej, w której nadzorował m.in. projekty realizowane w skali regionalnej, jak pierwszy komercyjny projekt biurowy w Serbii, projekty i sprzedaże w Rumunii, budowę drugiego etapu warszawskiej Galerii Mokotów czy Galerii Kazimierz w Krakowie. W ostatnich latach w ramach Dentons nadzorował i doradzał strategicznie przy transakcjach o łącznej wartości ponad 2 miliardów Euro rocznie.

Paweł Dębowski jest także członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Royal Institution of Chartered Surveyors RICS).

– Cieszę się, że właśnie Paweł Dębowski znalazł się w gronie pięciu partnerów zarządzających Cornerstone Partners. Dzięki temu Fundusz dysponuje najsilniejszym zespołem ekspertów na rynku – podsumowuje Przemysław Krych.