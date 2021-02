Cornerstone powiększa zespół ekspertów

Cornerstone Partners nie zwalnia tempa w zatrudnianiu rynkowych ekspertów. Tym razem jest to Artur Filipiuk, czołowy ekspert w sektorze nieruchomości komercyjnych. Artur dołączy do zespołu jako Venture Partner; ponadto będzie pełnić funkcję COO w Cornerstone Prime Properties.

W Cornerstone Partners będzie odpowiedzialny za działalność operacyjną w nowej platformie biurowej, działającej pod marką Cornerstone Prime Properties. Oprócz tego zostanie zaangażowany w projekty z obszaru prywatnego sektora najmu (Private Rental Sector – PRS) oraz inne obszary działalności firmy.

- Zatrudnienie Artura wyraźnie pokazuje, że Cornerstone Partners nie zwalnia tempa – wciąż rośniemy i szukamy okazji w różnych obszarach działalności - mówi Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners. – Wiedza i doświadczenie Artura będą tutaj kluczowe i bardzo się cieszę, że dołączył do naszego zespołu.

Artur Filipiuk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Do Cornerstone Partners przychodzi z firmy Adgar Poland, gdzie zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego. W Adgar Artur był odpowiedzialny za 10 budynków biurowych o łącznej powierzchni ok. 115 tys. mkw., a zakres jego obowiązków obejmował project management, property management, facility management oraz IT. Artur stworzył kompleksowy plan operacji, który bardzo szybko zaowocował zwiększeniem dochodów firmy oraz znacznie podniósł wskaźnik retencji najemców.

Artur posiada szeroką wiedzę na temat stosowanych w nieruchomościach komercyjnych technologii pozwalających na tworzenie bardziej efektywnych oraz przyjaznych użytkownikom budynków. W przypadku wspomnianych wcześniej nieruchomości Artur zarządzał całym procesem budowy oraz pracami renowacyjnymi, w tym budżetowaniem, projektowaniem, uzyskiwaniem pozwoleń, organizowaniem przetargów, realizacją prac oraz zarządzaniem podwykonawcami.