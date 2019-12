CPI Property Group wzmacnia polski zespół

2 zdjęcia

w galerii 2 zdjęciaw galerii Agnieszka Ciupak objęła stanowisko Head of Office Leasing









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 lis 2019 12:02

W listopadzie do zespołu CPI Property Group (CPI PG) dołączyli trzej menedżerowie: Agnieszka Ciupak objęła stanowisko Head of Office Leasing, Cezary Kopij został Dyrektorem Technicznym, a Aneta Krutkowska dołączyła do zespołu finansowego, jako Head of Accounting.