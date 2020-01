CPI Property Group z nowym dyrektorem Asset Management

Michał Proński posiada ponad 18-letnie interdyscyplinarne doświadczenie na rynku nieruchomości z zakresu: zarządzania aktywami, administracji nieruchomościami korporacyjnymi, inwestycji, a także leasingu, pośrednictwa, wycen i badania rynku. Absolwent Zarządzania; większość swego życia zawodowego spędził w Ameryce Północnej, między innymi w Colliers International, następnie w filii Gazit-Globe, a ostatnie kilka lat przed przeprowadzką do Polski – w dziale nieruchomości Scotiabank (międzynarodowego banku z siedzibą w Toronto i oddziałami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji), gdzie pracował przy obsłudze portfela, w skład którego wchodziło 2.5 mln mkw. biur. W Polsce pracuje od 2 lat. Do tej pory zarządzał działaniami operacyjnymi polskiego oddziału brytyjskiej spółki Sharow Capital, obsługującej jeden z funduszy Benson Elliot. Do CPI Property Group dołączył wraz z początkiem 2020 r.

„Czuję się zaszczycony, mogąc stanąć na czele działu Asset Management w CPI Property Group w Polsce. Przyjęta przez firmę strategia dynamicznego powiększania portfela inwestycyjnego o nieruchomości biurowe, spełniające ściśle określone zasady lokalizacyjne, technologiczne oraz w zakresie rozwiązań ekologicznych, pozwoli CPI PG na realizację najważniejszego celu – powtórzenie spektakularnego sukcesu z Berlina i zostanie liderem na rynku nieruchomości biurowych w warszawie. Liczę, że moje wieloletnie, multidyscyplinarne doświadczenie międzynarodowe oraz dotychczasowe osiągnięcia w efektywnym zarządzaniu projektami i zespołami przyczyni się do realizacji tego celu” – tak swoje dołączenie do CPI Property Group komentuje Michał Proński.

- Rok 2020 dla CPI Property Group to czas nie tylko rozwoju portfolio o kolejne akwizycje, ale również stałe powiększanie zespołu, z czego się ogromnie cieszę. W polityce kadrowej stawiamy przede wszystkich na ludzi, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnościami operacyjnymi w konkretnym środowisku. Naszą naczelną zasadą jest przestrzeganie wypracowanych przez lata najwyższych norm etycznych i regulacji biznesowych. Zaprezentowane przez Michała standardy pracy te normy spełniają i wpisują się w naszą koncepcję zarządzania aktywami – komentuje Barbara Topolska, Country Manager Poland, CPI Property Group.