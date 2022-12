CPI Property Group (CPIPG) wzmacnia warszawskie struktury o nowego specjalistę z zakresu ESG. Do zespołu dołączył Michał Litewnicki jako Sustainability and Innovations Manager.

CPI Property Group (CPIPG) to największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Michał Litewnicki został Sustainability and Innovations Manager w firmie.

W związku z wyznaczeniem przez CPIPG celów środowiskowych dla całej grupy, w tym podjęcia zobowiązania do zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych („GHG”) o 32,4 proc. do 2030 r. we wszystkich zakresach emisji 1-3, warszawski oddział firmy wzmocnił zespół o specjalistę z zakresu ESG. Nowo utworzone stanowisko Sustainability and Innovations Manager objął Michał Litewnicki.

Michał Litewnicki może pochwalić się ponad 12-letnim doświadczeniem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w tym znajomością zagadnień związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, jak i zużycia energii oraz wody. Odpowiadał również za raportowanie czynników niefinansowych (metryki ESG) na poziomie korporacyjnym. Do zespołu CPI Property Group dołączył ze SKANSKA CE, gdzie zajmował stanowisko Environment and Green Business Manager. Wcześniej jako Project Manager oraz Senior Sustainability Consultant związany był m.in. z firmą Uponor Sp. z o.o. oraz WSP Polska. Pełnił też funkcję niezależnego konsultanta w zakresie zrównoważonego rozwoju dla m.in. Go4Energy oraz NRG Consulting.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej (specjalność Inżynieria Środowiska Wewnętrznego) Uniwersytetu Aalborg w Danii. Doświadczenie praktyczne w zakresie specjalizacji uczelnianej zdobył w Londynie, pracując na stanowisku Mechanical Engineer w firmie Blyth+Blyth Consulting Engineers.

Prowadzenie polityki z zakresu zrównoważonego rozwoju silnie determinuje działania operacyjne całej grupy CPIPG. Wyznaczenie nowych celów, w tym – oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych, przejście do 2024 r. na kupowanie energii ze źródeł odnawialnych, wzmocnienie zielonej certyfikacji posiadanych assetów oraz zmniejszenie liczby oddawanych odpadów to nasze główne zadania. Jestem przekonany, że doświadczenie i samodzielność Michała w realizowaniu projektów w zdecydowany sposób wzmocni nasze kompetencje, co pozwoli zrealizować postawione cele na rynku polskim – komentuje Cezary Kopij, Technical Director w CPI Property Group Polska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl