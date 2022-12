CPI Property Group prowadzi aktywny asset management w 24 warszawskich biurowcach, w tym w 10 operujących pod marką myhive. Wszystkie położone są w najbardziej pożądanych przez najemców dzielnicach stolicy – Centrum, bliska Wola, Mokotów biznesowy, Ochota. Oferują wysokiej klasy powierzchnie biurowe, włączając markę elastycznych biur premium myhive. Dzięki zróżnicowaniu portfela CPIPG może zaoferować zoptymalizowaną i idealnie dopasowaną do potrzeb przestrzeń biurową zarówno korporacjom, małym i średnim firmom, jak i instytucjom publicznym. Łączna powierzchnia biurowa w portfolio CPIPG to 500 000 mkw.

Kilkunastoosobowy Dział Leasing Office stale się więc powiększa. Ostatnio dołączyli do niego na stanowiskach Senior Leasing Managerów Ewelina Nuszczyńska oraz Kajetan Michalski.

Ewelina Nuszczyńska związana jest z rynkiem nieruchomości biurowych od 10 lat. Ostatnich 6 spędziła w firmie Adgar Poland, gdzie odpowiadała za procesy najmu w obrębie całego portfela grupy, liczącego ponad 110 000 mkw. Specjalizowała się w obsłudze klientów retailowych, jak również budowaniu i sprzedaży produktów flex – modelu łączącego funkcje regularnego biura

z system coworkingowym. Wcześniej doświadczenie zdobywała w firmach: Biuro na miarę oraz Home Broker S.A. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie-Psychologia w biznesie.

Do CPIPG Kajetan Michalski dołączył z White Star Real Estate, gdzie przez ponad 3 lata odpowiadał za komercjalizację budynków biurowych. Ponad 10 letnie doświadczenie zdobywał także w Nuvalu Polska, Home Broker S.A. oraz magazynie Eurobuild CEE. Specjalizuje się w najmie powierzchni biurowych. Ukończył wydział Zarządzania E-biznesem. Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednym z celów CPIPG jest budowanie jak najlepszych, długofalowych relacji już od pierwszego spotkania z potencjalnym klientem. Dlatego stale powiększamy nasze struktury o doświadczonych specjalistów. Ewelina wzmocniła zespól odpowiadający za komercjalizację biurowców leżących w pasie Alej Jerozolimskich – Equator I, Equator II i Equator IV oraz położonych w samym sercu stolicy – Warsaw Financial Center i Moniuszki 1A. Kajetan zasilił team, który opiekuje się marką myhive – odpowiada za najem powierzchni biurowych w myhive Warsaw Spire, myhive Nimbus, myhive Park Postępu i myhive IO-1. Jestem przekonany, że obydwoje wniosą do zespołu najwyższe standardy pracy, zdobyte w uznanych firmach z rynku – komentuje Rafał Pisklewicz, Head of Leasing Office w CPIPG Polska.