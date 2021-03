CPIPG powiększył dział leasingu office

Łukasz Jarzyło dołączył do zespołu CPIPG od początku marca 2021r. Jest odpowiedzialny za komercjalizację największego pod względem GLA (85 100 mkw.) biurowca w portfolio grupy – Eurocentrum Office Complex. Raportuje bezpośrednio do Agnieszki Ciupak – Head of Leasing w CPIPG Polska.

Łukasz Jarzyło posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ostatnich 5 lat pracował w CBRE, gdzie realizował kompleksowe projekty doradcze oraz odpowiadał za relacje z kluczowymi klientami. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualnie portfel biurowy CPIPG to 14 budynków o łącznej wartości 315 000 mkw., co czyni grupę liderem w Warszawie pod względem posiadanego GLA.

- Bardzo cieszymy się z obecności Łukasza w zespole. Jego doświadczenie w codziennej pracy z klientami po stronie firmy doradczej na pewno przełoży się na skuteczność w budowaniu relacji z potencjalnymi najemcami Eurocentrum Office Complex – jednego z najbardziej zielonych biurowców w Warszawie – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing, CPIPG Polska.