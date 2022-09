W nowej roli Anna Scipio del Campo zajmie się opracowywaniem rozwiązań z zakresu ESG dla klientów zewnętrznych pod kątem środowiskowym (Enviromental), społecznej odpowiedzialności biznesu (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance). Będzie doradzać właścicielom nieruchomości w planowaniu i wdrażaniu zielonych zmian w budynkach komercyjnych oraz ich własnych przedsiębiorstwach, jak również przygotowywać raporty, które z uwagi na politykę środowiskową Unii Europejskiej, od 2024 roku będzie musiało składać coraz więcej firm. W obowiązkach Annę bardzo mocno będzie wspierał dział CNC Savings & Green Profits, którego głównym celem jest optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości.

Do zadań Anny Scipio del Campo należy ponadto przygotowanie wewnętrznej strategii oraz raportu końcowego na temat wprowadzenia zasad polityki odpowiedzialnego rozwoju w struktury Cream Property Advisors.

Jedną z głównych dewiz Cream Property Advisors jest podnoszenie wartości nieruchomości, stąd ścisła współpraca między działem innowacji technologicznych i optymalizacji kosztów, a nowo powołanym zespołem ds. ESG. Zaowocuje ona doradztwem na wyższym poziomie, które nie ograniczy się jedynie do przedstawienia suchych rozwiązań, ale będzie miało realny wpływ na funkcjonowanie firm i jej zewnętrzne postrzeganie np. przez inwestorów, jak również przełoży się na znaczne oszczędności i redukcję kosztów utrzymania obiektów komercyjnych.

Anna Scipio del Campo ma ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowym rynku nieruchomości i może się pochwalić długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wysokobudżetowymi i wymagającymi nieruchomościami. Przez wiele lat pracowała m.in. dla: GE Real Estate, czy Apsys Polska. Nowa dyrektorka jest specjalistką w zakresie tworzenia strategii ESG i ich wdrażania. Brała czynny udział w certyfikacji budynków, głownie w systemie BREEAM. Specjalizuje się w nieruchomościach biurowych, handlowych i wielofunkcyjnych. W swojej karierze odniosła wiele sukcesów w zarządzaniu kryzysowym i adaptacji do zmieniających się warunków, w tym: znajomości trendów i innowacyjnych rozwiązań w kwestii nowego modelu funkcjonowania i zarządzania nieruchomościami, pracy hybrydowej i zdalnej. Anna jest entuzjastką zdrowego trybu życia, przyrody, podróży, psychologii, tenisa i narciarstwa.

Jestem bardzo zadowolona, że kwestie związane z ESG stały się trendem na rynku nieruchomości. Dzięki temu działalność branży znacznie zyska na jakości, a my jako zespół specjalistów i doradców będziemy mieli w tym swój udział. Odpowiedzialne podejście do tematu zrównoważonego rozwoju to wymóg, ale również ogromna szansa na wzmocnienie sektora i zyskanie w oczach inwestorów, którzy coraz częściej rozglądają się za zielonymi nieruchomościami, a także zwracają uwagę na to, czy ich partnerzy biznesowi realizują politykę ESG – podkreśla Anna Scipio del Campo, head of ESG projects w Cream Property Advisors.