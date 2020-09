Cream wzmacnia dział property i asset managementu

Do działu zarządzania nieruchomościami w CREAM Property Advisors dołączyły dwie nowe osoby – Jakub Kaźmierczak oraz Anna Rogalska. Ponadto zespół projektowy CNC wzbogacił się o project managera, którym został Robert Wrzosek. Wzmocnienia kadrowe jest związane z dynamicznym rozwojem firmy i pozyskaniem nowych kontraktów rynkowych.

Jakub Kaźmierczak objął stanowisko Head of Property & Asset Management. Jakub ma 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w firmie JLL i sprawował nadzór nad działem zarządzania sektora nieruchomości handlowych w Polsce. Pracował również jako Key Account Manager w firmie CBRE. Rozległe doświadczenie w branży nieruchomości zawdzięcza pracy dla takich firm, jak Colliers International, Portico Investment czy Apsys Polska. W swojej karierze był odpowiedzialny za nadzór nad galeriami Forum Gliwice, Pasaż Świętokrzyski, Galeria Wisła czy Ogrody w Elblągu. Zajmował się również zarządzaniem kompleksem biurowym Platinium Business Park oraz portfelami parków handlowych należącymi do PKO TFI czy Newbridge. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu umowami najmu zdobyte przy pracy na takich projektach, jak: CH Janki, CH Korona czy Manufaktura. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz zarządzanie nieruchomościami w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Nowym członkiem zespołu kierowanego przez Jakuba Kaźmierczaka została Anna Rogalska, która pełni funkcję property managera. Anna jest związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych od 13 lat. Karierę zawodową rozpoczynała w Inter IKEA. Pracowała również w Apsys Polska w dziale property, gdzie koordynowała pracę centrów handlowych o łącznej powierzchni 400 tys. mkw. GLA, a ostatnio w JLL, gdzie była odpowiedzialna za kontakt z jednym z kluczowych klientów. Ponadto w Apsys Polska z sukcesem wdrożyła po stronie działu property projekt raportowy. Posiada licencję zarządcy nieruchomości oraz certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Z kolei Robert Wrzosek, jako project manager, wzmocnił zespół projektowy CNC. Będzie odpowiadał za audyty i optymalizacje w realizacjach usługi oszczędnościowej CNC. Robert Wrzosek jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie m.in. w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz biurach projektowych, gdzie współpracował przy prestiżowych projektach. Doświadczenie z zarządzania projektami zdobywał przy realizacji wielu obiektów przy pozyskaniu funduszy unijnych oraz przy wdrażaniu projektów pro energooszczędnościowych. Z racji wieloletniego doświadczenia w zakresie nadzoru i opieki nad infrastrukturą techniczną obiektów (instalacje HVAC, BMS i elektrycznych) wyspecjalizował się w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz wdrażania rozwiązań i systemów energooszczędnościowych.

– CREAM Property Advisors rozwija się prężnie dzięki wartościowemu podejściu do zarządzania. Nowe, autorskie rozwiązania z zakresu asset i property managementu przynoszą już pierwsze efekty, dzięki czemu rośnie grono zadowolonych klientów. Jakub i Anna, którzy właśnie dołączają do zespołu to profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem i wiedzą rynkową. Życzymy im sukcesów na nowych stanowiskach i liczymy na udaną współpracę – mówi Niall O’Higgins, prezes CREAM Property Advisors.