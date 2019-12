Cushman & Wakefield wzmacnia Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych

Mira Matusiak, Wojciech Przybylak oraz Tomasz Bulej dołączyli do Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Mira Matusiak objęła w Cushman & Wakefield stanowisko Negocjatora i jest odpowiedzialna za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, utrzymywanie kontaktów z deweloperami oraz najemcami, a także doradztwo na rzecz klientów. Odpowiada również za rozwój biznesu oraz nadzór nad projektami realizowanymi na Dolnym Śląsku. Mira od ponad 10 lat jest związana z rynkiem nieruchomości – posiada doświadczenia we współpracy z zagranicznymi firmami i kontrahentami. Swoją karierę na rynku nieruchomości rozpoczęła w sektorze mieszkaniowym, a przed dołączeniem do Cushman & Wakefield pracowała w firmie SDP nieruchomości jako Branch Manager. Jest absolwentką Clark University w dziedzinie Science in Professional Communication.

Wojciech Przybylak dołączył do Cushman & Wakefield jako Specjalista ds. Gruntów i koncentruje się przede wszystkim na analizie, weryfikacji oraz pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje magazynowe i przemysłowe. Do jego obowiązków należy również doradztwo w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz doprowadzenia mediów oraz usług dla klientów w celu rozpoczęcia procesów produkcyjnych. Przez ostatnie trzy lata współpracował z pracownią urbanistyczną i architektoniczną SUNBAR na stanowisku Starszego Asystenta Urbanisty, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także analiz przestrzennych, opracowań graficznych z nimi związanych i prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu. Wojciech ukończył studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na stanowisku Młodszego Negocjatora, Tomasz Bulej odpowiada za wynajem powierzchni magazynowych i przemysłowych, a także utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami. Tomasz zajmuje się również badaniem rynku pod względem ofert przemysłowych i logistycznych oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał współpracując z firmami Pfizer i Teva, działającymi w branży farmaceutycznej, gdzie zajmował stanowisko Starszego Przedstawiciela Farmaceutycznego. Tomasz ukończył Studia Podyplomowe w zakresie psychologii biznesu dla menadżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego.