Cushman z awansami w Asset Services

Grzegorz Dyląg dołączył do Cushman & Wakefield w 2007r. Od 5 lat posiada tytuł Associate, a od ponad 2 lat kieruje Działem Zarządzania Nieruchomości Powierzchni Biznesowych który na co dzień odpowiada za obsługę kluczowych portfeli budynków biurowych, hotelowych i magazynowych. Do głównych obowiązków Grzegorza należą rozwój biznesu, optymalizacja i automatyzacja procesów operacyjnych, wdrażanie procedur i dobrych praktyk, koordynowanie i bieżące wsparcie zespołów dedykowanych do poszczególnych nieruchomości oraz wsparcie w obszarze technicznym, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji. Wcześniej Grzegorz był odpowiedzialny, także za wynajem powierzchni, renegocjacje umów najmu oraz koordynowanie prac aranżacyjnych i inwestycyjnych w podległych mu budynkach. Wśród jego klientów są między innymi: DEKA Immobilien, Logicor, Union Investment, Amundi, DWS, Credit Suisse, Ghelamco, W-HIH, CA Immo, Skanska , Cromwell, Globalworth czy ING Leasing. Grzegorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na wydziale ekonomicznym oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Agnieszka Małysa-Bartos posiada 16-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, zarówno w zarządzaniu, jak i leasingu. Do firmy Cushman & Wakefield dołączyła w 2011 roku na stanowisko Property Manager. Wcześniej Agnieszka pracowała w DTZ jako zarządca nieruchomości biurowych, w Panattoni Europe nadzorując obiekty magazynowe oraz w Auchan, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie i marketing kilku centrów handlowych. Aktualnie, jako Senior Property Manager jest odpowiedzialna za portfel obiektów Logicor. Agnieszka jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej.

Bożena Jurek posiada 18 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, w tym 14 lat spędzone w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield. W swojej dotychczasowej pracy na stanowisku Senior Property Manager była odpowiedzialna za zarzadzanie portfolio budynków biurowych dużego klienta. Bożena jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, licencjonowanym zarządcą nieruchomości, członkiem RICS oraz posiada tytuł CCIM.

- Osobiście bardzo się cieszę że mamy kolejną możliwość, aby nasz zespół rozwijał się wraz z firmą i jej klientami. Fakt promocji pracowników sprawia mi wielką satysfakcję, ponieważ stawiamy na długoletnie relacje i organiczny rozwój. Dążymy do tego, żeby w naszych strukturach każdy miał miejsce na realizowanie swoich ambicji. – mówi Zuzanna Paciorkiewicz, Co-Head of Asset Services CEE.