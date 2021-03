Dalkia Polska Solutions ma nowego prezesa

Dalkia Polska Solutions, wchodząca w skład grupy Dalkia Polska (należącej do francuskiej grupy EDF), ma nowego prezesa. Stanowisko to objął od lat związany z Grupą Marek Zdanowicz.

Nowy prezes zapowiada dynamiczny rozwój i wzmocnienie pozycji spółki na rynku obiektów komercyjnych w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki. Do zarządu spółki została także powołana Agnieszka Nocuń, obecna dyrektor finansowa. Firma intensywniej niż dotychczas będzie wspierać sektor przemysłowy w unowocześnianiu instalacji energetycznych, wdrażając rozwiązania, zmierzające do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2, a także wykorzystywania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Dalkia Polska Solutions zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budowaniem oraz utrzymywaniem instalacji technicznych w budynkach publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Świadczy też usługi budowy i aranżacji powierzchni typu fit-out w systemie design & build. Spółka zatrudnia ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zrealizowała ponad 2000 projektów. Świadczy usługi na terenie całej Polski oraz za granicą (Litwa, Wlk. Brytania, Niemcy, Francja, Czechy, Arabia Saudyjska, Tajwan, USA). Firma zaprojektowała i wykonała między innymi instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz teletechniczne dla szeregu rozpoznawalnych budynków biurowych w Warszawie, Łodzi i Katowicach (m.in. biurowce .KTW, Rondo 1, The Warsaw Hub). Spółka dostarcza swoim klientom nowoczesne i efektywne systemy zarządzania infrastrukturą obiektu, umożliwiające jego optymalne użytkowanie oraz racjonalne wykorzystanie energii. Spółka Dalkia Polska Solutions świadczy także usługi na rzecz wysoce wymagających obiektów sportowych (Stadion Narodowy, Arena Gdańsk, Akademia Piłkarska Legia).

Mój cel to umocnienie pozycji spółki na rynku obiektów komercyjnych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych, elektrycznych i automatyki. Biurowce czy kompleksy sportowe w trudnym czasie pandemii jeszcze bardziej potrzebują przemyślanych i efektywnych rozwiązań w zakresie instalacyjnym. W dobie ograniczania interakcji społecznych ułatwiają one zdalne zarządzanie infrastrukturą i łatwe dostosowanie obiektu do zmieniającego się natężenia ruchu użytkowników. Z drugiej zaś strony chcemy stać się partnerem zakładów przemysłowych w Polsce, towarzysząc im w działaniach na rzecz transformacji energetycznej, poprzez proponowanie i realizację rozwiązań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2. Taka oferta ma zwiększyć wydajność energetyczną naszych klientów, a także ułatwić wdrażanie instalacji bardziej ekologicznych. – komentuje Marek Zdanowicz, nowy prezes Dalkia Polska Solutions.

Marek Zdanowicz od lat jest związany z grupą Dalkia Polska, w której pełnił funkcje m.in. szefa działu prawnego oraz dyrektora sprzedaży i marketingu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w zarządzaniu spółkami zależnymi grupy Dalkia. Jako CEO kierował jej spółkami w Polsce (Dalkia Szczytno) oraz w Rumunii (Dalkia Termo Iaşi). Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.