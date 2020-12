Daniel Puchalski odchodzi z Knight Frank

- Chciałbym podziękować Danielowi za wszystko co udało się nam wspólnie osiągnąć w ciągu minionego roku. Za jego energię i entuzjazm, które przejawia we wszystkim co robi. Życzę mu powodzenia w realizacji planów i wierzę, że nasze drogi zawodowe jeszcze nie raz się spotkają – skomentował Józef Borowski, Wiceprezes Zarządu Knight Frank Polska.

- Cenię sobie ten rok nowego spojrzenia i doświadczenia. To był czas, w którym mogliśmy się wiele od siebie nawzajem nauczyć i wprowadzić wiele efektywnych działań w zakresie organizacji, biznesu i marketingu. Dziękuję Jóżefowi za zaufanie jakim mnie obdarzył, a całemu zespołowi za profesjonalizm i świetną atmosferę pracy. Zgodnie z naszym porozumieniem to rozstanie jest także początkiem wielowarstwowej współpracy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce pomiędzy stronami – powiedział Daniel Puchalski, Partner Zarządzający Knight Frank Polska.