Jak podał Business Insider Polska Dariusz Blocher w zostanie prezesem polskiej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie. Były szef Budimeksu zostanie powołany na prezesa zarządu spółki Unibep.

Dariusz Blocher był wieloletnim prezesem zarządu Budimex S.A.

W ubiegłym roku, po 12 latach pełnienia tej funkcji, zrezygnował, a jego miejsce zajął Artur Popko.

Po zmianie za sterami spółki, Dariusz Blocher został członkiem rady nadzorczej Budimeksu.

Przyszły szef Unibepu jako powód złożenia rezygnacji ze stanowisku w Budimeksie wskazał chęć podjęcia innych wyzwań zawodowych.



Z Budimeksem był związany do 27 kwietnia br.

Po rezygnacji z funkcji Budimeksu Blocher mówił: - Przyszedł moment na zastanowienie się, czy nie warto zwolnić, na takim stanowisku nie można wziąć roku czy dwóch lat urlopu, dlatego zdecydowałem się na przejście na funkcje nie wykonawcze” – przypomina portal rp.pl.

Dziś wiadomo, że dalszą karierę będzie kontynuował w Grupie Unibep.

Były prezes Unibepu, Leszek Gołąbiecki, obejmie stanowisko wice prezesa ,a transfer potwierdza komunikat, na który powołuje się portal businessinsider.pl.

"Rada nadzorcza Unibepu podjęła decyzję o zmianie funkcji Leszka Gołąbieckiego z prezesa zarządu na wiceprezesa oraz o powołaniu na stanowisko prezesa zarządu VI kadencji Dariusza Blochera ze skutkiem od 9 maja br." — czytamy.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Unibepu, dziś jednej z największych firm branży budowlanej w kraju - cytuje Dariusza Blocha portal rp.pl. - W najbliższych latach budownictwo będzie się dynamicznie rozwijać, a my razem z nim, ale będzie to bardzo wymagające i konkurencyjne środowisko. Mamy doskonały zespół i wszystkie niezbędne narzędzia do tego, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy. Będziemy dążyć do tego, by wszystkie nasze biznesy były trwale rentowne i stabilne. Chcemy w przyszłości nie tylko wyznaczać najwyższe standardy, ale także nowe kierunki rozwoju w polskim budownictwie – dodał nowy szef Unibepu.

Dariusz Blocher od 9 maja 2023 pełni funkcję prezesa Grupy Unibep. / fot. mat. pras.

Według komunikatu spółki, nowy zarząd Unibep SA od 9 maja przedstawia się następująco:

Dariusz Blocher – Prezes Zarządu

Leszek Marek Gołąbiecki – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Kiszycki – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu

Adam Poliński – Członek Zarządu

Przemysław Janiszewski – Członek Zarządu

Dziękując dotychczasowemu prezesowi spółka podkreśliła blisko dekadę wytężonej i skutecznej pracy Leszka Gołąbieckiego na stanowisku prezesa. - Przez ten czas z sukcesami przewodził działaniom firmy, w sposób fundamentalny przyczyniając się do jej wzrostu i umocnienia silnej pozycji na rynku budowlanym – skomentował Jan Mikołuszko, przewodniczący rady nadzorczej Unibepu.

- Na najbliższe lata grupa Unibep stawia przed sobą ambitne cele: przygotowanie się do zmian w branży budowlanej, przygotowanie struktur i poszczególnych biznesów do udziału w dużych projektach budowlanych, w tym udziału w odbudowie Ukrainy oraz wzmocnienie swojej pozycji na wszystkich obsługiwanych rynkach i podniesienie wartości firmy – czytamy dalej w komunikacie Unibepu.

– Funkcję prezesa spółki przekazujemy w najlepsze możliwe ręce. Dariusz Blocher to uznany w branży menedżer, z autorytetem i renomą wykraczającą dalece poza budownictwo. Uważam, że wniesie on do grupy dodatkowy impuls i energię - dodano.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Fabryce Ahlstrom – Fakop.

Od 1994 do 2002 roku związany był z Pepsi Co. Polska, początkowo jako kierownik Oddziału Sprzedaży, dyr. ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, zaś od 1998 roku w roli był dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce.

W 2002 roku Dariusz Blocher dołączył do Budimeksu SA. Został powołany na członka zarządu, dyrektora ds. zarządzania kadrami. Od 2009 roku Dariusz Blocher pełni funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalny Budimeksu SA. W 2017 roku Budimex został największym generalnym wykonawcą budowlanym w Polsce.

W czerwcu 2019 r. Prezes Budimeksu otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Grupy Ferrovial Construction na Europę, gdzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę łączył wówczas ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce.

Od 9 maja 2023 obejmuje stanowisko prezesa spółki Unibep.

Unibep działa w mieszkaniówce i sektorze przemysłowym, a także w obszarze użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.

W ubiegłym roku - jak podaje BI - spółka odnotowała 7,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 28,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 31,86 mln zł w 2022 r. wobec 42,11 mln zł w 2021 r.

