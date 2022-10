Dariusz Proniewicz rozpocznie pracę w MDC2 w styczniu 2023 r. i obejmie stanowisko Dyrektora ds. rozwoju projektów BTS. W nowej roli będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie, rozwój i wynajem projektów magazynowych i logistycznych szytych na miarę dla konkretnych najemców.

Dariusz Proniewicz posiada ponad 18-letnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących nieruchomości magazynowych i logistycznych w Polsce, pracując m.in. dla Prologis, Goodman (GLP) i Panattoni. Zrealizował transakcje wynajmu o łącznej powierzchni blisko 900 000 mkw. oraz brał udział

w transakcjach zakupu w sumie 300 hektarów gruntów. Współpracował z takimi klientami jak Action, Knorr-Bremse, Amazon, Intermarche, Weber, Unilever i Raben.

Dariusz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz studiów z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami na Sheffield Hallam University.

Wobec rosnącej liczby firm produkcyjnych wybierających Polskę do lokowania swoich obiektów, kluczowe było dla nas pozyskanie czołowego profesjonalisty BTS na rynku, aby móc sprostać wymaganiom naszych klientów. Miło nam powitać w naszym zespole Dariusza Proniewicza. Jego osiągnięcia i podejście do pracy idealnie pasują do MDC2, którego kultura opiera się na kluczowych wartościach, takich jak zaufanie, uczciwość, wsparcie, równowaga między pracą i życiem prywatnym oraz wolność słowa – powiedział Maciej Madejak, Chief Development Officer i założyciel MDC2.